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Как Янис Тимма из миллиардера превратился в нищего? Идёт расследование его гибели

СтарХит 16 января, 2025 16:06

ЧП и криминал 0 комментариев

Близкие Яниса Тиммы не верят, что спортсмен покончил с собой. Отец и друзья спортсмена проводят собственное расследование и обратились за помощью к юристу Кате Гордон. Она раскрыла некоторые детали.

Месяц назад, в день рождения Анны Седоковой, ее бывшего мужа, Яниса Тимму, нашли мертвым в обшарпанном подъезде московской пятиэтажки. Баскетболист наложил на себя руки — по крайней мере, именно эту информацию распространили в Сети. Но родные и друзья 32-летнего спортсмена до сих пор не верят в эту версию и начали собственное расследование причин его гибели. Вызывает много вопросов и финансовое состояние дел погибшего, который, судя по всему, все, что мог, потратил на любимую женщину, а сам остался ни с чем.

К слову, Седокова после смерти экс-супруга по-прежнему хранит молчание в публичном поле. Никаких соболезнований она не выразила и отцу Яниса, Райтису Тимме. На вопрос, прислала ли певица хотя бы венок на похороны, тот ответил: «Ничего не было. И связи с ней тоже нет». Также мужчина пояснил, что все вопросы, в том числе наследства, «находятся в процессе». Помогает семье юридическая компания «Гордон и сыновья».

«Райтис обратился к нам с просьбой помочь ему добиться правды и справедливости, — комментирует Катя Гордон. — Между виной и обвинениями есть большая лингвистическая разница, в данный момент никто ни в чем никого не обвиняет. В частности, Анну. Но есть обстоятельства, которые заставляют родственников сделать все, чтобы убедиться в том, что человек сам ушел из жизни, ему никто в этом не помог».

В первую очередь, родственники хотят получить данные медицинской экспертизы, потому что, по словам юриста, «уже есть определенные несостыковки с тем, как проходит следствие в Латвии». Близкие хотят узнать, что происходило с Янисом в последние часы его жизни, о чем и с кем он переписывался.

«Мы намерены восстановить его последний путь и провести техническую и лингвистическую экспертизы телефона. Близких Яниса так же интересует, как из миллиардера он превратился в нищего человека, у которого сейчас ничего нет. У нас имеется информация, что Янис покупал некую недвижимость. В силу того, что он не был гражданином РФ, по слухам, эта недвижимость была записана на Анну. Хочется данные факты подтвердить или опровергнуть. Есть маленький ребенок, который имеет право на наследство, если оно есть. Ну и вообще интересно, его родителям в первую очередь, что происходило перед трагедией, куда делось его имущество», — говорит Екатерина.

Команда юристов Гордон уже связалась со следственными органами и занялась вопросом. «Мы сделаем все, чтобы телефон Яниса не потерялся и видео с камер было восстановлено. Чтобы были понятны причины смерти молодого красивого парня», — обещает юрист.

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