Как в латвийских супермаркетах и аптеках обманывают покупателей: житейское

Обманули на 37 евро

В редакцию обратилась постоянная читательница Ингрида и рассказала, как ее обманула провизор аптеки, расположенной в одном из рижских спальных микрорайонов (адрес аптеки редакции известен).

-Буквально перед Рождеством врач выписал мне несколько рецептурных препаратов для нормализации сердечной деятельности. Наступали долгие праздничные дни, и я испугалась, что аптеки могут быть закрыты, а где искать дежурную, непонятно — Интернета-то у меня нет. Поэтому в предпраздничный день вечером я побежала в аптеку.

Там меня любезно встретила фармацевт. В рецепте у меня были выписаны два наименования препарата по две упаковке каждого, но мне необходимо было только по одной. Женщина за прилавком достала из трех больших коробок по одной упаковке и выбила в итоге кассовый чек на сумму 74 евро.

За мной стояли покупатели, поэтому я, не проверив, отдала деньги и взяла товар. А дома, проверяя чек, увидела, что аптекарша пробила мне не по одной, а по две упаковки лекарств, как в рецепте, хотя мне дали, как я и просила, только по одной. А они бы стоили только 37 евро. Выходит, меня обманули на эти самые 37 евро…

Это были мои последние деньги перед пенсией, которую выплатят только в следующем году. Я плакала навзрыд. Как так можно, ведь зарплата аптекарей намного больше моей пенсии, неужели они настолько нуждаются в деньгах, что могут обманывать покупателей? Ведь у меня и так проблемы со зрением, и очень трудно рассмотреть, что написано на кассовом чеке.

В тот день мне стало плохо со здоровьем и ехать разбираться в аптеку не было сил. На следующий день был выходной, и торговая точка не работала. Я обратилась в аптеку только в один из рабочих дней перед Новым годом.

Провизора, который меня обманула, на работе не оказалось, вместо нее работала другая аптекарша. Мне популярно объяснили, что претензии не принимаются, никто количество упаковок лекарств пересчитывать не будет. Касса уже давно сдана. Меня вежливо, но настойчиво послали, объяснив, что нужно было проверять деньги, не отходя от кассы. Подруга мне посоветовала при походе в аптеку или в магазин покупать только одно наименование товара и стараться брать с собой как можно более точную сумму".

...Естественно, обманутой клиентке аптеки можно лишь посочувствовать — обращаться в то же Государственное агентство лекарств, которое контролирует работу аптек, было бесполезно. Что поделаешь, пенсионерка должна была проверить деньги и товар на месте. Согласитесь, каждый из нас хоть когда-нибудь становился жертвой обмана и обсчета со стороны торговцев. Если же их ловишь за руку, то в ответ следует оправдание: мол, работа у нас тяжелая, и всегда можно ошибиться. Конечно, такое тоже случается, но в большинстве случаев обсчет является преднамеренным и зачастую поощряется администрацией магазина.

Функция возврата денег и другое...

У каждого кассового аппарата есть функция возврата денег. И та же аптекарь, после того как обманутая покупательница ушла, нажав несколько клавиш на аппарате, вполне могла таким образом вытащить наличные из кассы, оставив их себе.

В крупных супермаркетах, где постоянный поток покупателей, такой способ не пройдет. Но таким образом администрация компенсирует недостачу, которая может образовываться различными путями. К примеру, в магазинах воруют. Причем многие промышляют этим на профессиональной основе. Даже если их и ловят с поличным, в тюрьме они обычно долго не засиживаются — государство содержать их не хочет.

В супермаркетах обманывают также и покупатели, пользуясь невнимательностью кассиров. Например, иногда бывает, что они дают сдачу не теми купюрами. Или отдают сдачу вместе с купюрой, для которой сдачу и собирали. Редко кто из покупателей окажется честным. У большинства, наоборот, загорятся глаза в предчувствии неожиданной прибавки. Недостачу кассир возмещает из своей зарплаты. А если в кассе образовался излишек, то это уже прерогатива заведующей, как им распорядиться, — компенсировать кражи или разделить между сотрудниками.

Самые распространённые способы

Опытному кассиру известно несколько десятков способов обмана покупателя. Расскажем о самых распространенных. На кассе вам пробивают лишний товар. Например, вместо четырех бутылок пива выбивают пять. Или шоколадку, одноразовый пакетик кофе, жевательную резинку, которые вы вовсе не брали.

Чаще всего данный прием используют, когда у покупателя полная тележка и, соответственно, чек «метровой» длины. Поэтому проверить, не отходя от кассы, все ли корректно, практически невозможно.

Совет: проверяйте чек, как и сдачу, не отходя от кассы! И меньше всего думайте о том, что вы кого-то задерживаете.

Если получившаяся сумма не совпадет с пробитой в чеке, можно будет тут же разобраться. Даже если вы отошли на почтительное расстояние от кассы, все равно пытайтесь возмущаться, угрожая пожаловаться в Государственный центр защиты прав потребителей. Скорее всего, ваши претензии удовлетворят.

Часто бывает и такое: вы покупаете товар по акции со значительной скидкой, а у кассы оказывается, что она не действует. И всякий раз кассир оправдывается, что акция кончилась и в торговом зале попросту забыли заменить ценники.

Бывает, что пробивают не те коды, особенно вбиваемые вручную. К примеру, кладут на электронные весы кочан капусты, а код набирают более дорогих апельсинов и взвешивают капусту по цене цитрусовых. При этом все продумано: коды предусмотрительно различаются всего на одну, последнюю цифру, и если заметите ошибку, то даже извинения получите вместе с этим объяснением. Вот только будьте уверены: хурму по цене картошки вам никогда не взвесят.

Совет: при просмотре чека обращайте внимание не только на наименование товара, но и на его обозначенную цену! Будьте особенно внимательны, если продавец не считывает код с этикетки сканером, а вбивает его вручную. При покупке нескольких товаров одного наименования по разной цене вероятность обсчета резко возрастает.

Бывает, что покупателей банально обсчитывают на сдаче. Допустим, вы приобрели товар на 14 евро и рассчитываетесь 50-евровой купюрой. Кассир просит дать 1 евро и выдает сдачу. Очередь за вами толпится, вы думаете, как быстрее сложить товар в сумку, видите, как кассир кладет три 10-евровые купюры.

Машинально забираете деньги, а еще пятерки под ними не оказывается. То, что вас обсчитали, обнаруживаете уже дома. Что поделаешь, вот она — невнимательность.

Опыт, приобретенные навыки и минимальные познания в психологии — этого вполне достаточно кассиру, чтобы еще в процессе выкладывания покупателем товаров на кассовую ленту понять, можно ли его обмануть. И чтобы просто так не отдавать свои кровно заработанные деньги, нужно всегда сохранять бдительность и пересчитывать наличность, не отходя от кассы.

Александр ФЕДОТОВ