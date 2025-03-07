Как старикам добиться алиментов от детей: житейское

Часть первая статьи 188 Гражданского закона устанавливает, что обязанность содержать родителей лежит на всех детях соразмерно с их способностями содержать родителей и с их имущественным положением.

Споры о средствах на содержание родителей разрешаются судом. То есть обязанность ребенка обеспечивать своих родителей, установленная статьей 188 Гражданского закона, включает в себя не только оказание материальной помощи ребенка его родителям, но и его физическую помощь (решение департамента по гражданским делам Сената от 27 апреля 2011 года по делу № SKC 160/2011 (C17069109), пункт 9).

Это решение подчеркивает, что обязанность по содержанию родителей носит комплексный характер и включает в себя как материальную поддержку, так и заботу о родителях в физическом плане. В некоторых случаях физическая помощь может быть даже важнее, чем материальная, особенно если родители нуждаются в постоянном уходе или помощи из-за здоровья.

Обязанность оказания помощи

Однако такая обязанность существует для детей не всегда сама по себе, а возникает только в случае необходимости. В контексте указанной выше правовой нормы под случаем необходимости следует понимать потребность родителей в дополнительных средствах по таким причинам, что они не в состоянии обеспечить себя сами.

Необходимость дополнительных денежных средств и их размер обосновываются фактическими обстоятельствами в каждой отдельной ситуации, которые должен оценить суд при решении дела, то есть бремя доказывания при взыскании алиментов с детей ложится на родителей.

В упомянутом выше судебном решении Сенат также указывает, что только после того, как суд сочтет необходимость дополнительных средств доказанной и оправданной, он должен оценить, в каком объеме и в каких частях дети обязаны их предоставить (пункт 7 решения).

Освобождение ребенка от обязанности

Гражданский закон также устанавливает, что ребенок может быть освобожден от обязанности содержать родителей, если дети в судебном порядке докажут, что родители без уважительной причины уклонялись от исполнения своих обязанностей по отношению к ним (решение департамента по гражданским делам Сената от 28 февраля 2017 г. по делу № SKC 60/2017 (C36055613), пункт 7.2.).

Судебное решение вопроса

Таким образом, обязанность детей по содержанию родителей является коллективной. Следовательно, ваши братья также обязаны участвовать в поддержке отца. Однако для того, чтобы добиться от них помощи, необходимо убедить их помочь добровольно. В противном случае придется обращаться в суд, который оценит, насколько оправдано их уклонение от помощи, учитывая их материальные и физические возможности, и может обязать их внести свой вклад в материальное и/или физическое обеспечение отца.

Обращаем внимание, что обратиться в суд должен отец, то есть исковое заявление должно быть подано от его имени. Вы можете подать иск о взыскании алиментов с ваших братьев в пользу отца, если вы назначены судом опекуном отца в связи с ограничением его дееспособности. Вам необходима подробная консультация адвоката.