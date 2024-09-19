Как сделать учебу успешной и здоровой? Советы медиков

Оборудование эргономичного места для учебы

Одним из важнейших факторов, на которые мы можем повлиять, чтобы улучшить процесс обучения ребенка, является правильное оформление учебного пространства, рассказывает физиотерапевт Л. Шницковска. Важно применять основные принципы эргономики, основанные на анатомии, физиологии и психологии человека, а также на взаимосвязи между человеком и трудом - в данном случае ребенком и учебным пространством. Самочувствие ребенка на рабочем месте определяется такими факторами, как рабочая поза, движение, шум, вибрация, освещение, микроклимат, стресс и другие. Поэтому эргономичная рабочая среда необходима для того, чтобы процесс обучения проходил как можно более гладко, а хорошо организованная среда поможет предотвратить проблемы с осанкой.

На что следует обратить внимание, чтобы создать подходящую учебную среду для ребенка? Регулируемая парта и стул должны стать первым важным вкладом в благополучие ребенка, приступившего к учебе в школе. Убедитесь, что парта хорошо освещена, помещение проветривается каждые 40-60 минут, а перерывы устраиваются каждые 40 минут - переключение на другую работу и активная деятельность улучшают концентрацию внимания.

Какие ошибки нельзя допускать?

По мнению физиотерапевта Л. Шницковской, одна из самых распространенных ошибок в положении ребенка во время учебы - это неудобная поза, например, ноги не стоят на устойчивой поверхности или спина не опирается на спинку.

Дома может быть несколько детей разного возраста, которые делают домашние задания за одним и тем же столом, а также это может быть стол родителей. В таких случаях особенно важно найти способ, как разместить всех. Если нет возможности приобрести регулируемые парту и стул, можно использовать другие решения, например, подложить под ноги ребенка коробку из-под обуви, чтобы он сидел на стуле и держал колени согнутыми под углом 90 градусов, подчеркивает физиотерапевт.

Также важно освещение - как естественное, так и искусственное. Кроме того, должна быть возможность адаптировать освещение к индивидуальным потребностям ребенка. Например, если в одном учебном помещении занимаются и правши, и левши, освещение необходимо изменить таким образом, чтобы при письме от руки не падала тень.

Правильная поза

Для того чтобы с самого начала приучить детей к правильной и здоровой осанке за партой, необходимо создать комфортные условия, которые не заставят детей принимать неестественные, утомительные и деформирующие осанку позы, подчеркивает физиотерапевт Л. Шницковска. Также важно менять рабочую позу - можно заниматься стоя, если стол регулируется, например, учить стихи стоя. Смена позы - это еще и разгрузка для организма, ведь перегрузку вызывает не только неудобная поза, но и длительное пребывание в однообразной позе или повторяющиеся однообразные движения в течение более двух часов. Этого нельзя допускать, предупреждает специалист.

Упражнения для улучшения осанки

Упражнения на расслабление и растяжку помогут улучшить осанку, а иногда достаточно выполнять движения интуитивно - растягивать напряженные участки или лежать на спине с закрытыми глазами, объясняет физиотерапевт Л. Шницковска. Чтобы улучшить осанку и избежать болей в спине и заболеваний позвоночника, рекомендуются упражнения, укрепляющие мышцы спины: например, поднимать палку вверх-вниз прямыми руками или лечь на живот, выпрямить руки перед собой и поднять их вверх. В положении сидя можно сложить руки вместе за спиной и слегка приподняться, чтобы растянуть мышцы груди и сделать осанку более правильной.

Физиотерапевт рекомендует найти занятие, которое понравится ребенку настолько, чтобы он охотно им занимался. Это послужит хорошей мотивацией для выполнения всех домашних заданий и хорошей привычкой для формирования сильной и здоровой осанки, а также поможет ребенку справиться со стрессом, который может возникнуть в процессе обучения.

Стресс-контроль - важный фактор успешной учебы

Стресс - это естественная реакция организма, которая может иметь самые разные причины: новая обстановка, отношения с одноклассниками, режим учебы и другие, говорит клинический фармацевт BENU Aptieka И. Приедниеце. Для выявления стресса большое значение имеет беседа родителей с ребенком - важно обсудить текущие события дня, оказать поддержку и решить проблемы, если они возникли.

Хороший способ уменьшить стресс и позаботиться об эмоциональном благополучии - каждый день выделять время для физической активности, прогулок и пребывания на свежем воздухе. Физические упражнения, зарядка и свежий воздух снижают стресс и улучшают качество сна.

Качество сна играет незаменимую роль в благополучии и борьбе со стрессом как детей, так и взрослых. Поэтому для сна рекомендуется выделять достаточно времени. Отход ко сну каждый день в одно и то же время, свежий воздух - проветренные комнаты, удобное спальное место, тишина и темнота также способствуют здоровому сну. Избегайте приема пищи, просмотра телевизора или использования смартфонов перед сном, а также сократите время, проводимое перед экранами в течение дня. Позаботьтесь о том, чтобы у вашего ребенка был сбалансированный режим учебы и отдыха. Дыхательные упражнения также могут стать эффективным способом борьбы со стрессом.

Если стресс длительный или чрезмерный и вызывает проблемы со здоровьем, в том числе нарушения сна, необходимо обратиться к врачу, подчеркивает фармацевт И. Приедниеце. Важным минералом для хорошего сна является магний, так как способствует нормальному функционированию нервной системы и помогает снять усталость и утомление. Лекарственные травы, например, ромашка и мелисса, также обладают успокаивающими и способствующими сну свойствами.

Укрепление организма для защиты от вирусов

Начало учебного года и осень - это также период, когда учащаются вирусные заболевания. Фармацевт И. Приедниеце напоминает, что в течение всего года важно заботиться о своем здоровье и здоровье своего ребенка, в том числе об иммунитете. Рекомендуется регулярная физическая активность на свежем воздухе, например, прогулки. Одежду и обувь нужно выбирать по погоде. Для обеспечения организма витаминами и минералами важен полноценный и сбалансированный рацион, включающий свежие фрукты и овощи, продукты, богатые пробиотиками, рыбу, также необходимо сократить потребление сахара, соли и кофеина, кондитерских изделий и обработанных продуктов.

Соблюдение гигиены - мытье рук - играет важную роль в профилактике инфекций верхних дыхательных путей. С помощью рук могут передаваться различные патогенные микроорганизмы с поверхностей, предметов или при прямом контакте - при прикосновении ко рту, носу и глазам. Необходимо использовать одноразовые салфетки. Во время вспышек вирусных заболеваний особенно важно регулярно проветривать помещения и чаще проводить влажную уборку.

По-прежнему актуален витамин D - он поможет укрепить иммунитет как у детей, так и у взрослых. Перед тем, как начать прием витамина D, желательно сдать анализ крови. Витамин С также необходим для укрепления иммунитета, профилактики вирусов и восстановления после болезни.

Витамины группы В, напротив, помогают не только защитить организм, но и укрепить нервную систему. Не забывайте проконсультироваться с врачом или фармацевтом, чтобы выбрать оптимальный вариант! Помните, что пищевые добавки не заменяют полноценного и сбалансированного питания.