Как обжаловать решение СГД: советы юриста

-Служба государственных доходов приняла решение включить меня в список лиц группы риска, поскольку я в течение трех лет являлась должностным лицом ООО и за это время у ООО образовалась налоговая задолженность – взносы обязательного социального страхования за работников.

Я уже подавала пояснения инспектору СГД, что в этот период в составе правления ООО было три члена и конкретно я, как должностное лицо, никаких обязанностей не исполняла, к Системе электронного декларирования (СЭД) никогда не подключалась, декларации и отчеты не составляла и не сдавала, сотрудников не нанимала и доступа к банковским счетам ООО никогда не имела.

Когда я посмотрела переписку с СГД в СЭД, то обнаружила, что СГД не присылала мне никаких уведомлений о том, что у ООО образовалась налоговая задолженность.

Я не согласна с указанным СГД, что во время исполнения должностных обязанностей были констатированы именно мои недобросовестные действия и что у меня не было цели погасить просроченные налоговые платежи компании. Я не согласна с тем, что к возложенным на меня обязанностям руководителя компании я отнеслась легкомысленно и недобросовестно, поскольку фактически я не управляла данным ООО.

Что я могу сделать, чтобы СГД исключила меня из списка лиц группы риска?

Из описания Вашей ситуации следует, что Вы являлись формальным должностным лицом и фактически ООО (далее — компания) управлялось двумя другими должностными лицами, а также что СГД также было об этом известно, поскольку Вам не направлялись уведомления о возникшей налоговой задолженности, а также последующие предупреждения.

Об обжаловании решения

В этой ситуации следует обратиться к генеральному директору СГД с обжалованием решения, указав все обстоятельства, на основании которых Вы считаете решение СГД необоснованным.

Следует отметить, что должностным лицам СГД видно, со счета какого именно должностного лица в Системе электронного декларирования (далее - СЭД) отправлены отчеты, а также то, что вы вообще не авторизовали свой счет в СЭД или что вам никогда не предоставлялся доступ к счету компании в СЭД.

В дополнение к жалобе рекомендую приложить запрошенную в банке справку о том, что Вы никогда не имели доступа к банковскому счету компании и, соответственно, не распоряжались ее средствами.

Если Вы знаете, какое должностное лицо несло ответственность за возникшую налоговую задолженность, т. е. фактически осуществляло хозяйственную деятельность, но не предприняло шагов по добровольной и добросовестной уплате налогов и использовало денежные средства для других целей, то можете это указать.

Нормы и законодательные требования, связанные с включением в список лиц группы риска (riska personu saraksts).

Исходя из опыта, могу с уверенностью сказать, что Ваша жалоба, скорее всего, будет отклонена, и решение, принятое СГД, не будет отменено в этом учреждении, так как практика включения лиц в список группы риска (далее — список) была введена с целью лишить права заниматься коммерческой деятельностью лиц, являющихся поддельными коммерсантами (фиктивными должностными лицами), а также для принятия мер в отношении недобросовестных должностных лиц.

Пункт 31 статьи 1 закона «О налогах и сборах» устанавливает критерии для внесения лиц в список. Описанная вами ситуация соответствует критерию, указанному в подпункте а), а именно: лицо согласилось занять должность члена правления коммерческой компании без намерения вести коммерческую деятельность.

СГД укажет, что, согласившись занять и занимая должность должностного лица в коммерческой компании, следовало осознавать обязанности и права, связанные с управлением и представительством компании, включая ответственность за их невыполнение. Также нужно было осознавать и учитывать возможные последствия ненадлежащего исполнения своих обязанностей, в том числе риск попадания в список, если не исполнять свои обязанности как порядочный и заботливый хозяин, поскольку человек добровольно согласился занять должность должностного лица.

СГД не всегда осведомлена обо всех обстоятельствах, которые могут отличать Ваш случай от типичного, предусмотренного законом, и может не быть в состоянии по собственной инициативе и достаточно всесторонне оценить, что включение Вас в список в данной ситуации может быть несоразмерным. Поэтому прежде всего лицо должно указать обстоятельства, которые могут свидетельствовать о том, что его деятельность не представляет угрозы для функционирования налоговой системы и, соответственно, что включение его в список является несоразмерным.

Законодатель не уточнил, какие именно действия должны быть им предприняты. Следовательно, это могут быть любые обстоятельства, которые будут указывать на то, что человек исправился и больше нет необходимости удерживать его от участия в коммерческо-правовой среде.

Действия физического лица, в результате которых оно было включено в список, рассматриваются более широко - не только как формальное действие или бездействие, но и с точки зрения добросовестности этих действий, их влияния на государственный бюджет или благосостояние общества в целом.

В контексте списка государство в первую очередь заинтересовано в том, чтобы лица, являющиеся представителями и должностными лицами юридического лица, действовали добросовестно, исполняли свои обязанности, предусмотренные правовыми нормами, в том числе по уплате налогов и представлению деклараций от имени юридического лица.

Возможность обращения в суд

После получения отрицательного ответа от СГД на жалобу, Вы будете иметь право подать заявление в Административный районный суд с просьбой об отмене административного акта. В заявлении следует указать, что цель нормы не заключается в наказании каждого лица, которое стало должностным лицом коммерческой компании и у которого в процессе осуществления его прав возник налоговый долг.

Чтобы определить, подпадаете ли Вы под действие нормы, должностные лица СГД должны были проверить все фактические обстоятельства, запросить и получить Ваши объяснения, а также доказать факт нарушения. То есть чтобы признать Вас лицом в группе риска, должностным лицам СГД необходимо было установить такую совокупность обстоятельств, из которых следует, что Вашей целью было уклонение от уплаты налогов и что в результате именно Вашего нарушения была существенно поставлена под угрозу возможность сбора налогов. При принятии решения о включении лиц в список СГД дополнительно обязана была установить недобросовестное поведение члена правления.

Следует также отметить, что при установлении наличия критериев, предусмотренных пунктом 31 статьи 1 закона «О налогах и сборах», у СГД есть право (но не обязанность) принять такое решение. Это означает, что СГД, рассматривая вопрос о целесообразности вынесения решения по конкретному делу, должна исходить из соображений целесообразности. СГД обязана оценить имеющуюся в ее распоряжении информацию о конкретном лице, приняв во внимание, какие факты свидетельствуют о том, что включение лица в список объективно необходимо для достижения цели пункта 31 статьи 1 закона «О налогах и сборах».

Среди прочего необходимо оценить аргументы лица о том, что существенное ограничение прав не будет соразмерным в конкретном случае (решение Сената от 27 июня 2019 г. по делу № SKA-152/2019 (ECLI:LV:AT:2019:0627.A420330915.3.S), пункты 6 и 9).

Оценка поведения и правомерность включения в список

Следует отметить, что любое лицо, которое в силу определенных обстоятельств согласилось стать должностным лицом, также имеет возможность отказаться от должности члена правления в соответствии с частью восьмой статьи 224 Коммерческого закона, которая предусматривает, что член правления может оставить должность в любое время, направив компании соответствующее уведомление.