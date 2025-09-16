Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Как облачный майнинг WinnerMining может помочь вам зарабатывать до 1850 долларов в день

16 сентября, 2025 15:16

Реклама

Пассивный доход каждый день — это реально с WinnerMining

Ребята, крипторынок сейчас меняется! Всё больше правил, больше институциональных инвесторов, но это не повод упускать возможность заработать. Вот что важно знать:

Bitcoin (BTC) — Чикагская биржа (Cboe) запускает долгосрочные бессрочные фьючерсы — впервые в США. То есть, биткоин всё ближе к «классическим» деньгам.

Ethereum (ETH) — ETH тоже войдёт в список фьючерсов Cboe, что привлечёт ещё больше крупных инвесторов.

XRP — страны БРИКС и банки изучают XRP Ledger для быстрых международных переводов. Всё безопасно, быстро и без привязки к доллару.

Вывод тут такой: BTC, ETH и XRP становятся частью законной финансовой системы. Инвесторы уже не гонятся только за быстрой прибылью — главное сейчас надёжность и прозрачность (и меньше нервотрёпки).

WinnerMining — просто и понятно

Если вы ищете реальный способ участвовать в крипте без лишнего стресса, присмотритесь к WinnerMining. Это зеленый облачный майнинг, зарегистрированный в Великобритании. Что это даёт лично вам:

Не нужно покупать дорогие майнеры

Не нужно угадывать рынок

Доход приходит каждый день — в BTC, ETH или XRP

Почему люди выбирают WinnerMining

Безопасно — платформа защищена McAfee и Cloudflare

Экологично — более 100 майнинговых ферм на чистой энергии по всему миру

Просто — один клик, и контракт работает

Доверяют по всему миру — более 13 миллионов пользователей

Планы майнинга

План

Инвестиция

Срок

Прибыль

Общий доход

Starter

$100

2 дня

$8

$108

Growth

$1 000

10 дней

$130

$1 130

Pro

$3 000

15 дней

$675

$3 675

Advanced

$5 000

20 дней

$1 600

$6 600

Enterprise

$30 000

40 дней

$24 300

$54 300

Institutional

$100 000

50 дней

$92 500

$192 500

Популярные планы уже показали эффективность:

Новичкам дают $15 бонус без депозита

Ежедневные выплаты прозрачные и удобные

Итог

Короче говоря, друзья, крипта становится легальной и регулируемой. Это шанс для каждого получать стабильный доход без лишней нервотрёпки (то есть без постоянного стресса на рынке).

WinnerMining соединяет регулирование и возможность — предлагая безопасный, экологичный и простой способ приумножать свои криптоактивы каждый день.

Хочешь попробовать? Узнай больше на WinnerMining.com

Криптовалюты относятся к классу активов высокого риска. Поэтому перед принятием решений об инвестициях рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.

Медики требуют 133 млн евро на зарплаты
26 минут назад
Полицию Эстонии вооружат гранатомётами
1 час назад
Лекарства снова в дефиците в аптеках Латвии
2 часа назад
Япония: латвийской слонихе Зузе — 35 лет
3 часа назад
Эстония: ров должен спасти… может быть
6 часов назад
Эстония: алкоголь разрешат продавать всем интернет-магазинам
6 часов назад
Латвия: члены комиссии Лачплесиса обидели…
6 часов назад
Пётр Авен: никто не хочет говорить со мной по-латышски
7 часов назад

Трамп: Зеленский будет вынужден заключить соглашение с Россией

19:24

Важно комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Clash Report.

Читать
Загрузка

Каждый раз может стать последним: латвийский медик в Украине

19:02

Важно комментариев

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

Читать

Зеленский призвал Трампа «занять четкую позицию» по России

18:54

Мир комментариев

В преддверии возможной встречи с Трампом украинский президент призвал его занять четкую позицию по вопросу о гарантиях безопасности и санкций против России. Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник, 16 сентября, в Тель-Авиве госсекретарь США Марко Рубио.

Читать

Не зовите меня мужчиной даже чтобы спасти: гендерные новости из Англии

18:42

Важно комментариев

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Читать

Дают три дня на размышления: медики угрожают протестами

18:41

Важно комментариев

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) требует до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, принять решение о выделении дополнительных денег отрасли здравоохранения, в том числе на увеличение зарплат работников, а в противном случае обещает начать процедуру коллективного спора об интересах, заявили в ЛПРЗСУ.

Читать

Деньги обесценились: строители требуют повышения зарплат

18:31

Бизнес комментариев

Профсоюз работников строительной отрасли Латвии (Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība — LBNA) выступил с предложением повысить минимальную зарплату для всех работников строительной сферы.

Читать

Тяжелая работа! Уже второй советник министра не продержался и месяца

18:25

Важно комментариев

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

Читать