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Как новая «коалиция перемен» у власти в Риге тратит деньги рижан на самовосхваление: Ir

Редакция PRESS 8 мая, 2025 12:11

Латышские СМИ 0 комментариев

Пусть масштабы и не те, что при Ниле Ушакове, но и нынешние власти Риги использовали деньги рижан для хвалебных передач в отдельных СМИ. На оплаченные публикации с участием политиков нынешняя дума потратила около 230 тыс. евро, хотя ранее, не будучи у власти, партии столичной "коалиции перемен" критиковали такую практику, пишет издание Ir.

Мэр Риги Вилнис Кирсис на вопросы "Re:Baltica" об оплаченных думой передачах и активном присутствии в соцсетях ответил так: "Вы немного обесцениваете профессию политика, сводя ее к тезису "сделай и исчезни". Это как перед вечеринкой в школе сказать маме: накрой стол и иди с папой домой, чтобы мы могли как следует повеселиться".

На самом же деле "повеселиться" за счет рижан удается именно руководству думы, и особенно свободно это происходит в эфире "Radio SWH" и на телеканале TV24. Одним из наследий эпохи Ушакова является вечерняя передача по четвергам в эфире "Radio SWH". Раньше это было длинное интервью с вице-мэром Андрисом Америксом ("Честь служить Риге"). Когда мэром на короткое время стал его однопартиец Олег Буров, единственным гостем передачи был он.

После роспуска Рижской думы в 2020 году программа была закрыта, но в 2023 году нынешняя дума решила ее возобновить под названием "Saka Rīga". Первым ее гостем стал мэр Мартиньш Стакис, но ненадолго, так ка вскоре он подал в отставку, и тогда эфир распределила новая коалиция. Чаще всего в передаче выступал мэр Кирсис и оба вице-мэра - Эдвардс Ратниекс (Нацобъединение) и Линда Озола (ныне "Новое Единство"). Рядовые сотрудники думы в передаче появлялись лишь несколько раз. Интервью больше напоминали дружескую болтовню, а не отчет перед избирателями.

С февраля, когда начался предвыборный период, политики в передаче больше не участвуют. Рижане за программу "Saka Rīga" заплатили более 80 тысяч евро, но они об этом не знают, потому что в эфире об этом не сообщается. Как поясняет коммерческий директор "Radio SWH" Филипс Рубенис, об этом не упоминается, потому что дума оплачивает только производственные расходы, а на содержание не влияет. А

налогом такой же передачи на телевидении была программа "Rīga runā" на телеканале TV24 в 2021 году. В прошлом году дума под руководством Кирсиса возродила ее под новым названием - "Ziņu TOP. Rīga runā". В остальном почти ничего не изменилось - это интервью с политиками коалиции без какого-либо критического подхода. Чаще всего в передаче появлялся Кирсис, реже - вице-мэры Ратниекс и Озола. 

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