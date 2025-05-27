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«Хосам Абу Мери, что с нами не так?» Цены на лекарства в Латвии и в соседних странах вызывают шок (2)

Редакция PRESS 27 мая, 2025 15:48

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Новая модель ценообразования на лекарства, вступившая в силу 1 января, уже приносит результаты. «Мы видим, что цены на лекарства снижаются с каждым днём», — сказал министр здравоохранения Хосам Абу Мери в интервью изданию Neatkarīgā.

Он пояснил, что все препараты, стоившие от 10 до 15 евро, в результате реформы подешевели на 2–3 евро, а лекарства стоимостью от 15 до 20 евро стали дешевле на 3–4 евро. Министр уверен, что благодаря реформе цены продолжат снижаться, и со временем лекарства в Латвии можно будет купить дешевле, чем в Эстонии.

Тем не менее, в социальных сетях периодически появляются сообщения, в которых люди указывают, что реформа не оправдала ожиданий.

«Специально ездила в Литву за лекарствами. Была поражена: в прошлом году препарат от мигрени Cinie 100 мг (6 таблеток) стоил там 18 евро. В этом году — 9,43 евро! В Латвии эти же таблетки стоят около 25 евро. И ещё обязательно нужен рецепт, плюс дополнительно 0,75 евро. В Литве фармацевт просто спросил, есть ли рецепт. Я сказала, что рецепт есть, но латвийский. Он ничего не потребовал, только удивился, что я покупаю так много. А когда я показала, сколько этот препарат стоит у нас, он был в шоке и сказал, что разница действительно огромная.

Почему? Как может быть такая большая разница? Хосам Абу Мери, что с нами не так??? У литовцев голова болит сильнее или слабее, чем у латышей? Как объяснить такую разницу на один и тот же продукт?» — недоумевает Зане.

В подтверждение своих слов она публикует чек из литовкой аптеки:

Лайма: Это не новость. Уже много лет 95% лекарств покупаю в Литве. Даже с нашими рецептами и скидками там часто выходит дешевле.

Лига: В Латвии фармацевтический бизнес с высокими ценами на лекарства по-прежнему доминирует.

Синтия: У нас действуют аптечные картели, к сожалению.

Илута: Мне нужно было принимать определённый препарат железа. В Латвии он стоил 35 евро. Хорошо, что врач посоветовала заказать из Литвы. С доставкой вышло около 20 евро.

Гатис: Вчера тоже был удивлён в аптеке. Антибиотики, которые осенью стоили 5,98 евро, вчера купил за 11,42 евро.

Лиана: Две недели в месяц я работаю в командировках в Литве. Лекарства действительно можно купить и по латвийскому рецепту, и вовсе без рецепта. Цены очень отличаются. Не скажу, что в два раза дешевле, но определённо выгоднее, чем в Латвии.

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Комментарии (2) 78 реакций
Комментарии (2) 78 реакций
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