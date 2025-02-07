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Как избежать ослепления дальним светом: советы эксперта (ВИДЕО)

Редакция PRESS 7 февраля, 2025 08:55

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Под Огре водитель, ослепленный дальним светом встречного автомобиля, в последний момент сумел избежать столкновения с другим транспортным средством, припаркованным на обочине. Видео этого опасного происшествия опубликовали в группе Ездуны в Фейсбуке.

Ситуация усугублялась тем, что припаркованный фургон был практически невидим для других участников дорожного движения, как избежать аварии в такой ситуации - об этом рассказывает телепрограмма degpunkta.

На кадрах, снятых видеорегистратором автомобиля, видно, что в темное время суток, во время движения по дороге в отдаленной местности, дальний свет фар встречного автомобиля на мгновение создает ослепляющую «стену света», что в данном случае ставит другого водителя в незавидное положение.

Директор школы безопасного вождения Янис Ванкс, комментируя видео, говорит, что тенденция водителей ездить с включенным дальним светом в малонаселенных районах в целом считается положительной, но следует учитывать один важный нюанс, а именно, если на встречной полосе нет других транспортных средств.

«Проблема в том, что иногда мы больше думаем о себе или о других вещах и забываем выключить дальний свет. В современных автомобилях есть автоматические фары, которые регулируют все параметры, но есть и такие, которые нужно включать вручную. Поэтому не стоит быть слишком эгоистичными в этом вопросе, потому что этот инцидент мог закончиться очень неприятно — вы едете, ослепляете водителя, а потом оказывается, что через несколько метров на полосе стоит машина, которая не выставила знак аварийной остановки, нет аварийных огней».

Янис Ванкс говорит, что в этой ситуации только счастливое стечение обстоятельств и мастерство водителя позволили ему совершить удачный маневр, чтобы объехать микроавтобус. В противном случае последствия могли бы быть гораздо хуже.

«Поэтому я бы призвал всех, прежде всего, думать о других при включении дальнего света и вовремя выключать его, чтобы не ослеплять водителей встречного транспорта. А те, кто припарковал свой автомобиль, должны сделать это в безопасном месте или, если мы ничего не можем сделать и он находится на полосе, по крайней мере позаботиться о своей и чужой безопасности — выставить знак аварийной остановки или включить фары».

Однако у директора Школы безопасного вождения есть еще один важный совет на случай, если в темное время суток вы столкнетесь со встречным автомобилем, водитель которого забыл выключить дальний свет.

"Один из вариантов, чтобы напомнить водителям встречных автомобилей, что дальний свет все еще включен - помигать фарами. Если человек не отвечает, нам не следует смотреть на свет, идущий в нашу сторону. Один из способов избежать ослепления в таких случаях — попытаться смотреть на обочину дороги. Если на обочине дороги есть линия, она становится еще более заметной, поэтому вы можете лучше сосредоточиться на ней. Ведь если мы видим обочину дороги, то, во-первых, мы не выедем со своей полосы, а во-вторых, не будем смотреть прямо на яркий свет. Соответственно, через несколько секунд, пока наши глаза привыкнут, мы сможем смотреть  вперед».

К счастью, в описанной ситуации всё прошло гладко для всех участников дорожного движения, однако вышеизложенные рекомендации эксперта по безопасному вождению Яниса Ванкса следует учитывать любому водителю, независимо от опыта и навыков.

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