К выходным правительство рухнет? Недоверие Силине выразила ещё одна партия

Редакция PRESS 25 сентября, 2025 13:39

0 комментариев

LETA

Партии оппозиции в Сейме — Национальное объединение (NA) и Объединённый список (AS) — предлагают выразить недоверие премьер-министру Эвике Силине (JV), сообщил агентству LETA Нацблок.

Партии указывают на «длительную неспособность правительства принимать решительные действия для прекращения экономического сотрудничества с Россией и Белоруссией.

NA поясняет, что Латвия находится в геополитически критической ситуации: война в Украине продолжается, и Россия как страна-агрессор угрожает как региональной, так и общеевропейской безопасности.

«В таких условиях бездействие и нерешительность правительства в отношении прекращения сотрудничества с Россией и её союзником Беларусью недопустимы. К сожалению, действующее правительство, несмотря на громкие заявления, не смогло или не захотело действовать решительно, тем самым продолжая косвенно поддерживать экономику России и её способность вести военные действия», — отмечает NA.

Депутат Сейма Янис Витенбергс (NA) заявляет, что политическая сила призывала к сотрудничеству по различным вопросам и действовала проактивно, но для неё неприемлемо не разрыв, а, напротив, укрепление экономических связей с Россией. По словам депутата, данные показывают, что объём торговли с Россией вырос, а не сократился.

«Нам неясно, куда премьер-министр направляет правительственный корабль. Мы требуем отставки премьера, поскольку двух лет было достаточно, чтобы принять соответствующие решения», — подчёркивает Витенбергс.

Требование отставки NA обосновывает рядом инициатив, поданных в Сейм и правительство за последний год, целью которых было сокращение или полное прекращение экономических связей с Россией и Беларусью. Однако, по мнению NA, почти все они были либо отложены, либо отклонены, либо просто проигнорированы.

Зеленский: Трамп согласен с правом Украины на ответные удары

Мир 13:51

0 комментариев

В интервью изданию Axios (требуется подписка) президент Украины рассказал, что во время их встречи с американским лидером Дональд Трамп поднял вопрос о том, что Украина должна отвечать на российские удары по принципу «око за око», сообщает Русская служба Би-би-си.

Эта работа никогда не прекращалась: глава муниципальной полиции рассказал, как ловят нелегалов

Новости Латвии 13:34

0 комментариев

Глава Рижской муниципальной полиции Юрис Лукасс в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 заявил, что полиция реагирует на обеспокоенность жителей скоплением иностранцев.

Дания назвала инциденты с дронами гибридными атаками

Мир 13:17

0 комментариев

Правительство Дании расценивает недавние пролеты беспилотников над аэропортами страны как гибридные атаки. Цель этих действий - "посеять страх", заявил в четверг, 25 сентября, министр юстиции Петер Хуммельгор.

Найденный под Краславой рысенок умер в зоопарке

Для настроения 13:08

0 комментариев

Представители Рижского зоопарка сообщили, что спасти найденного в Комбули Краславского края рысенка не удалось. Животное скончалось 23 сентября.

Латвия совместно с немцами построит завод боеприпасов на 150 рабочих мест

Важно 12:59

0 комментариев

Латвийская Valsts aizsardzības korporācija (Государственная оборонная корпорация) подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оружейным гигантом Rheinmetall, который предусматривает совместное развитие завода по производству артиллерийских боеприпасов в Латвии за 275 миллионов евро, сообщает Латвийское телевидение, пишет LSM+.

На ковёр к премьеру! Силиня спросит с СЗК за поддержку оппозиции по отказу от Стамбульской конвенции

Новости Латвии 12:37

0 комментариев

Поддержка Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме инициативы по отказу от Стамбульской конвенции является нарушением коалиционного договора, заявила премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») через свою консультантку Анну Удре.

