К выходным правительство рухнет? Недоверие Силине выразила ещё одна партия

Партии указывают на «длительную неспособность правительства принимать решительные действия для прекращения экономического сотрудничества с Россией и Белоруссией.

NA поясняет, что Латвия находится в геополитически критической ситуации: война в Украине продолжается, и Россия как страна-агрессор угрожает как региональной, так и общеевропейской безопасности.

«В таких условиях бездействие и нерешительность правительства в отношении прекращения сотрудничества с Россией и её союзником Беларусью недопустимы. К сожалению, действующее правительство, несмотря на громкие заявления, не смогло или не захотело действовать решительно, тем самым продолжая косвенно поддерживать экономику России и её способность вести военные действия», — отмечает NA.

Депутат Сейма Янис Витенбергс (NA) заявляет, что политическая сила призывала к сотрудничеству по различным вопросам и действовала проактивно, но для неё неприемлемо не разрыв, а, напротив, укрепление экономических связей с Россией. По словам депутата, данные показывают, что объём торговли с Россией вырос, а не сократился.

«Нам неясно, куда премьер-министр направляет правительственный корабль. Мы требуем отставки премьера, поскольку двух лет было достаточно, чтобы принять соответствующие решения», — подчёркивает Витенбергс.

Требование отставки NA обосновывает рядом инициатив, поданных в Сейм и правительство за последний год, целью которых было сокращение или полное прекращение экономических связей с Россией и Беларусью. Однако, по мнению NA, почти все они были либо отложены, либо отклонены, либо просто проигнорированы.