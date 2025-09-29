К выходным потеплеет, но пойдут дожди: прогноз погоды на неделю

В рабочие дни погодные условия в Латвии будет определять антициклон, поэтому существенных осадков не прогнозируется. Ожидается переменная облачность и преимущественно слабый ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит +1...+6 градусов, при ясном небе местами до 0...-3 градусов, на побережье Рижского залива в Курземе - до +9 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +9...+14 градусов.

Ожидается, что к концу недели с запада к Латвии приблизится циклон, который местами принесет дождь. Ветер сменится на южный, поэтому возможно небольшое потепление.