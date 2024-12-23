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К кому обращаться за помощью в праздничные дни? Номера телефонов на случай, если стало плохо

© LETA 23 декабря, 2024 10:12

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В период рождественских праздников жителям Латвии рекомендуется обращаться за медицинской помощью, позвонив на государственную консультационную линию семейных врачей, а также к дежурным врачам или, в экстренных случаях, в пункты неотложной помощи, сообщила агентству LETA Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

Советы по вопросам здоровья в случае легких заболеваний можно получить круглосуточно, позвонив на государственную консультационную линию семейных врачей по номеру 66016001. На этой линии опытные медики предоставляют рекомендации для пациентов, нуждающихся в консультации семейного врача, если симптомы появились вне рабочего времени врача. Также гражданам советуют обращаться по этому телефону, если возникают сомнения, нужна ли экстренная помощь или можно подождать до окончания праздников и обратиться к своему семейному врачу.

В Риге и других крупных городах Латвии можно получить государственную медицинскую помощь у дежурных врачей, которые проводят консультации в рамках компетенции семейного врача.

В случаях травм, таких как ожоги, переломы, вывихи, или внезапных заболеваний, медицинскую помощь оказывают в пунктах неотложной медицинской помощи.

В экстренных случаях, когда здоровье или жизнь человека находятся под угрозой, помощь предоставляют приемные отделения больниц. Перед самостоятельным визитом в больницу рекомендуется заранее связаться с ней, чтобы уточнить возможность получения необходимой помощи в соответствии с состоянием пациента. Например, некоторые приемные отделения специализируются на лечении переломов, а другие — на лечении ожогов. Следует учитывать, что в приемных отделениях больниц не предоставляется государственная помощь в случаях, которые не являются экстренными и требуют планового лечения.

Расписание работы дежурных врачей в праздничные дни, а также информация о других возможностях получения медицинской помощи доступны в разделе «Где получить медицинскую помощь?» на сайте НСЗ.

В ситуациях, угрожающих жизни, когда каждая минута на счету, например, при тяжелой травме или внезапном заболевании, следует звонить в Службу неотложной медицинской помощи («скорая помощь») по телефону 113.

Вызывать «скорую» следует только в случаях, когда человек находится без сознания, дыхание остановлено или затруднено, имеются тяжелые травмы или сильное кровотечение, внезапные боли за грудиной, которые могут указывать на инфаркт, внезапная слабость с одной стороны тела, что может быть признаком инсульта, или других угрожающих жизни ситуациях.

Служба напоминает, что перед самостоятельным визитом в приемное отделение больницы рекомендуется позвонить, чтобы убедиться, что необходимая помощь там предоставляется. Приемное отделение больницы не является альтернативой плановым услугам и предназначено для экстренных случаев, требующих немедленной медицинской помощи, подчеркивают в «скорой».

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