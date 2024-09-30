Израиль впервые за год нанес авиаудар по центру Бейрута

Израиль ранним утром понедельника, 30 сентября, нанес авиаудар по центральному району Бейрута Кола, передает агентство AP со ссылкой на своего корреспондента на месте. Указывается, что это первый израильский авиаудар по центру столицы Ливана с начала нового витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке, случившегося около года назад после масштабного нападения террористической организации ХАМАС на Израиль.

Судя по кадрам, которые распространяют мировые агентства, удар пришелся по многоэтажному жилому зданию. "На видеозаписях видны машины скорой помощи и толпа людей, собравшаяся у здания в районе, где проживают преимущественно сунниты и где проходит оживленная улица с магазинами", - говорится в сообщении AP.

Ливанский источник, пожелавший остаться анонимным, рассказал агентству, что в результате этого удара погиб один человек - член связанной с "Хезболлах" суннитской группировки "Аль-Джамаа Аль-Исламия". Еще 16 человек пострадали, добавил собеседник агентства. Считается, что группировка "Аль-Джамаа Аль-Исламия" сыграла значительную роль в текущем конфликте между Израилем и движением "Хезболлах", указывает AP.

Агентство AFP также пишет, что целью удара, нанесенного Израилем по жилому дому в центральном районе Бейрута с использованием дрона, была квартира, которая принадлежала двум членам военизированной группировки "Аль-Джамаа Аль-Исламия". В результате этой атаки, по данным агентства, погибли четыре человека. Ранее, весь день 29 сентября, над Бейрутом кружили беспилотники, следует из публикации.

Между тем газета The Times of Israel написала, что группировка "Аль-Джамаа Аль-Исламия" опровергла информацию о том, что при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по центру Бейрута погибли ее члены.

Заявление "Народного фронта освобождения Палестины"

В то же время раним утром 30 сентября организация "Народный фронт освобождения Палестины" (НФОП) обнародовала заявление, в котором говорилось, что при израильской атаке были убиты член политического бюро НФОП и глава департамента военной безопасности Мухаммад Абдель Аал, также известный как Абу Гази; член военного ведомства НФОП и военный командир в Ливане Имад Одех, также известный как Абу Зияд; и Абдул Рахман Абдель Аал. Об этом пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Также в ночь на 30 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ее боевая авиация нанесла серию ударов по объектам "Хезболлах" в районе Долина Бекаа в Ливане, а также на юге страны. Как утверждает израильская армия, среди пораженных целей были ракетные установки и склады с оружием "Хезболлах".

По данным ливанского Минздрава, в результате израильских авиаударов 29 сентября были убиты по меньшей мере 105 человек, еще 359 получили ранения. Сколько из них были террористами, не уточняется.

29 сентября, спустя два дня после ликвидации Израилем в Ливане лидера радикального движения "Хезболлах" Хасана Насраллы, армия Ливана предупредила об угрозе новых конфликтов в стране. Согласно опросам, "Хезболлах" поддерживают примерно 30 процентов населения Ливана.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.