Из-за войны в Украине Россия не смогла вовремя поставить Индии зенитные комплексы С-400

Согласно заявлению российской стороны, четвертый дивизион будет направлен в Индию только в конце 2026 года, а пятый — не ранее конца 2027-го. Первоначально завершение поставок планировалось в 2024 году. Причиной задержки названа война в Украине.

Каждый дивизион С-400 включает две батареи, каждая из которых оснащена 128 ракетами, радарами и специализированными транспортерными платформами. Радиус поражения цели — до 380 км.

Тем временем Индия продолжает сокращать закупки российского вооружения. В 2023 году были заморожены переговоры о покупке вертолетов Ка-226Т и истребителей Су-30МКИ, а ранее страна вышла из совместного проекта по созданию истребителя пятого поколения на базе Су-57, сославшись на технологическую и финансовую несостоятельность программы.

Вместо российских танков Т-72 и Т-90 индийские военные в 2022 году отдали предпочтение французским Leclerc XLR, заявив о непригодности российских машин для операций в горной местности. Аналогичное решение было принято и в отношении подводных лодок — Нью-Дели отказалась от проекта на базе «Амур-1650» в пользу немецких субмарин от Thyssenkrupp.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), доля российского оружия на индийском рынке за последнее десятилетие сократилась с 72% до 36%. Эксперты отмечают, что Индия переориентируется на поставщиков из Франции, Израиля и США, несмотря на заявления о сохранении «дружественных» отношений с Москвой.