Из школьного учебника в РФ из произведений Гоголя убрали упоминание Украины

Как пишет издание «Верстка», из учебника по литературе для 5-9 классов за авторством Веры Коровиной при переиздании 2023 года убрали упоминания о связи с Украиной писателя Николая Гоголя — уроженца Полтавской губернии, которая находится на территории современной Украины.

«Было прямое указание редакции „Просвещения“: в учебниках не должно быть слов „Киев“, „Украина“ и прочих. У них были очень сжатые сроки, чуть ли не два месяца», — рассказала бывшая сотрудница издательства «Просвещение».

Кроме того, в версии учебника 2019 года пишется: «Гоголь познакомился с народной жизнью и бытом украинской деревни, горячо полюбил украинские сказки, песни, предания».

В переиздании 2023 года указано: «Гоголь познакомился с жизнью и бытом деревни, горячо полюбил народные сказки, песни, предания».

Также из текстов произведений Гоголя вырезаны эпизоды, связанные с Украиной. Например, из «Ночи перед Рождеством» удалено упоминание Украины: «— Як же, мамо! ведь человеку, сама знаешь, без жинки нельзя жить… […] Есть такие, что имеют жен в Польше; есть такие, что имеют жен в Украине; есть такие, что имеют жен и в Турещине». В отредактированной версии «Тараса Бульбы» удалены фрагменты, показывающие зверства казаков в отношении мирных польских жителей.