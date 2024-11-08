Итого, с каждого по 15 евро. Хотели меньше, но не получилось: Юдин разводит руками

Летом этого года правительство разработало поправки к закону, которые были одобрены Сеймом.

Сейм, в свою очередь, выполнял постановление Конституционного суда от 2023 года об административных расходах в случаях долевой собственности, когда земля и здание принадлежат разным владельцам. В своем постановлении Конституционный суд указал, что плата за пользование землей в размере до 4% от кадастровой стоимости земли может быть недостаточной для покрытия различных административных расходов.

Юридическая комиссия парламента посчитала, что 4 % следует оставить, но решила добавить в закон, что «ежегодные расходы на подготовку и отправку платежного извещения несет каждый совладелец здания в размере 15 евро».

Некоторые граждане в соцсетях подняли шум: «За что 15 евро? Разве это адекватно?». Но их голоса заглушали другие, гораздо более важные новости о разводах, свадьбах и проблемах с пищеварением разных знаменитостей.

Впрочем, глава комиссии Сейма по юридическим вопросам Андрей Юдинс (на фото) почувствовал необходимость объясниться: произошло недоразумение, изначально хотели написать, что сумма не может быть меньше 15 евро, но что-то пошло не так.

В итоге вышло прямо как у Пушкина: «Родила царица в ночь не то сына, не то дочь». Предполагалось, что в законе будет написано «до 15 евро», но написано «в размере 15 евро в год». Чудеса, да и только!

Вместо того, чтобы просто поменять эту фразу в соответствии с первоначальным смыслом, законодатель решил, как соощили нам СМИ, «не менять формулировку закона, а разъяснить его суть муниципалитетам».

Вот цитата все того же Андрея Юдинса, которая ярко характеризует нынешнюю законодательную традицию в Латвии: «Муниципалитеты начинают беспокоиться, что если не потребуют 15 евро, то Государственный контроль обвинит самоуправление в растрате денег. Но мы не предполагали, что эти 15 евро наполнят бюджет деньгами! Мы исходим из того, что с обеих сторон есть честные люди, что муниципалитет не хочет латать недостачу таким образом, но и другая сторона понимает ситуацию».

То есть вместо того чтобы создать однозначный и четкий текст закона, законодатель надеется на «понимание ситуации» от людей, которых за неправильное понимание могут ведь и наказать.

Местные органы власти, политически близкие к правительству, могут играть с этими 15 евро безопасно, а вот те, кто находится на другом конце политического спектра, рискуют быть наказанными за несоблюдение буквы закона.

Конечно, 15 евро - это не та сумма, которая ставит человека на грань нищеты. За 15 евро не пойдешь судиться с государством. Даже если никто не может понять – за что с вас взимают такую сумму. За отправку уведомления в электронном виде? То есть за два клика?

Латвийское общество в очередной раз прикусит язык, покачает головой, посмеется над собой, и забудет – ведь с 1 января его ждут куда более суровые испытания: ужасающие цены на топливо, продукты питания, коммунальные услуги. Вероятно, на этом фоне 15 евро действительно станут грошовой суммой...