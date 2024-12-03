IT-систему СГД обслуживает компания, зарегистрированная на Бермудских островах? Колс боится за нашу безопасность

Колс заявил, что заявления СГД о том, что в переводах есть пробелы и неточности, свидетельствуют об ошибках в системе.

«В IТ-системе есть проблемы, и здесь я позволю себе актуализировать то, о чем я говорил ранее. Обсулуживанием нашей системы занимается аутсорсинговая компания. Этот аутсорсинг осуществляется компанией из третьих стран. Не знаю, так ли это сейчас, но в свое время компания, обеспечивающая работу системы EDS, была зарегистрирована на Бермудских островах. Обслуживание системы СГД по-прежнему передается на аутсорсинг? Это риск для нашей безопасности, это информация налогоплательщиков!», - отмечает Колс.

Но действительно ли Колс прав на счет IT-системы СГД? Вот что ответила Служба госдоходов:

«В настоящее время аутсорсинг разработки программного обеспечения является широко распространенной практикой. В обслуживании и совершенствовании информационных систем СГД участвуют внешние поставщики услуг, соответствующие договоры с которыми заключаются в результате процедуры закупок. В процессе закупок оцениваются как компании, так и их специалисты, в т.ч. на предмет соблюдения требований и стандартов безопасности, а также проверяется перечень санкций. Кроме того, эту оценку проводит не только комиссия по закупкам СГД, но и другие учреждения безопасности Латвии.

Также следует учитывать, что разработка информационных систем передается на аутсорсинг, а эксплуатацию систем обеспечивает сама СГД.

Помимо собственных сил, а также путем привлечения независимых экспертов регулярно проводятся аудиты безопасности информационных систем СГД, оценка рисков безопасности и другие мероприятия в сфере кибербезопасности».