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Использование слова «клиника» в бизнесе хотят ограничить; дадут время на переименование и замену вывесок (1)

© LETA 15 июня, 2025 07:53

Бизнес 1 комментариев

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Слово "клиника" в названиях предприятий, которые не оказывают врачебных услуг, вводит потребителей в заблуждение, поэтому его использование хотят ограничить, что предусмотрено соответствующими поправками к Закону о врачебном деле, которые подготовил Минздрав.

Министерство констатировало, что предприятия, оказывающие услуги, связанные со здоровьем, например, косметические, которые не являются медицинскими, часто используют в названиях своих подразделений и филиалов, в том числе на вывесках и в рекламе, слова, которые могут создать представление, будто здесь оказывают врачебные услуги. Одним из таких слов и является "клиника" (klīnika). В результате потребитель вводится в заблуждение - якобы здесь предоставляют услуги более высокой квалификации.

Косметологи, которые являются медработниками, должны быть зарегистрированы в регистре медработников (ārstniecības personu reģistrs), повышать свою профессиональную квалификацию и получать сертификаты, которые требуется подтверждать повторно.

В Латвии есть возможность освоить также различные другие профессии в данной отрасли - на курсах неформального образования. Те, кто окончил эти курсы, медработниками не являются и могут выполнять только гигиенические и неинвазивные процедуры для кожи лица и тела (массаж, маски, ваксинг, коррекция бровей, покраска, наложение грима). Делать косметические инъекции и работать с применением аппаратных техник могут лишь квалифицированные специалисты по косметологии, которые являются одновременно и медработниками.

Минздрав подчеркивает, что для решения этой проблемы необходим соответствующий законопроект. 

Планируется ввести переходные правила и установить определенный срок для изменения названия или вывески.

Наряду с этим в законопроекте предусмотрено также оговорить в законе обязанность для медучреждений передавать данные о здоровье пациента в медицинскую информационную систему, а также вменить в обязанность тем, кто оказывает медицинские услуги, ознакомление с данными пациентов в системе E-veselība.

На данный момент медучреждения по закону не обязаны передавать данные о пациентах в систему E-veselība и не обязаны знакомиться с данными, накопленными в E-veselība.

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