Испанскую Валенсию просто смыло: уже десятки погибших, отменены авиарейсы. ФОТО, ВИДЕО

Глава регионального правительства Карлос Мазон заявил, что спасательная операция в пострадавших районах продолжается, и пока невозможно установить точное число погибших.

Местные СМИ пишут также о разрушениях и жертвах на Балеарских островах.

В спасательных операциях задействовано более тысячи военных, которые оказывают помощь экстренным службам.

Многие жители по-прежнему числятся пропавшими без вести, а теле- и радиостанции получают сотни звонков от людей, которые оказались отрезанными наводнением, волнуются за судьбу пропавших родственников и не могут дождаться помощи.

Король Испании Филипп VI заявил, что он потрясен масштабами наводнений и в соцсети Х (бывший твиттер) принес «соболезнования от всего сердца» родственникам и близким жертв стихийного бедствия.

Catastrophic flooding in the Valencia region, Spain



• 491mm of rain fell in Chiva in just 8 hours, including 160mm in just 1 hour.



• More than a year's worth of rain in less than 24 hours.



• At least 51 people have died, this number will rise.