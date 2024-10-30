Испанскую Валенсию просто смыло: уже десятки погибших, отменены авиарейсы. ФОТО, ВИДЕО

Глава регионального правительства Карлос Мазон заявил, что спасательная операция в пострадавших районах продолжается, и пока невозможно установить точное число погибших.
Местные СМИ пишут также о разрушениях и жертвах на Балеарских островах.
В спасательных операциях задействовано более тысячи военных, которые оказывают помощь экстренным службам.
Многие жители по-прежнему числятся пропавшими без вести, а теле- и радиостанции получают сотни звонков от людей, которые оказались отрезанными наводнением, волнуются за судьбу пропавших родственников и не могут дождаться помощи.
Король Испании Филипп VI заявил, что он потрясен масштабами наводнений и в соцсети Х (бывший твиттер) принес «соболезнования от всего сердца» родственникам и близким жертв стихийного бедствия.
Catastrophic flooding in the Valencia region, Spain— Official Weather UK (@Official_WXUK) October 30, 2024
• 491mm of rain fell in Chiva in just 8 hours, including 160mm in just 1 hour.
• More than a year's worth of rain in less than 24 hours.
• At least 51 people have died, this number will rise.pic.twitter.com/hpWhNRGh3n
Как сообщил испанскому общественному телеканалу TVE представитель муниципалитета Летур Милагрос Толон, в наиболее труднодоступных местах муниципалитета спасатели используют беспилотники для поиска пропавших.
Полиция также открыла горячую линию, по которой просят сообщать о пропавших без вести.
Власти рекомендовали жителям некоторых пострадавших регионов не покидать свои дома.
Tornado in region of Valencia, Spain— Disasters Daily (@DisastersAndI) October 29, 2024
29.10.2024#tornado #twister #valencia pic.twitter.com/9gqJVC8tor
«Практически все основные и второстепенные дороги перекрыты, — заявила правительственный чиновник Пилар Бернабе, — так что требование не выходить на улицу — это не просто рекомендация, это необходимая гарантия безопасности отрезанных наводнением людей и тех, кто идет им на помощь».
По данным испанских метеорологов, всего за восемь часов в Валенсии выпал 491 мм осадков, такой объем соответствует примерно годовой норме.
В социальных сетях публикуются кадры, на которых видно, как потоки воды смывают мосты и автомобили. На некоторых видео люди забираются на деревья, чтобы спастись от наводнения.
Некоторые авиарейсы, которые должны были приземлиться в Валенсии, отменены или перенаправлены в другие регионы. В этом испанском регионе также полностью прекращено железнодорожное сообщение.
Десятки жителей Валенсии всю ночь ждали спасателей в своих машинах, а также на крышах и мостах, пишут местные СМИ.
«Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией, которой никто не припомнит», — сказал глава регионального правительства Карлос Мазон.
Накануне власти заявляли, что по меньшей мере семь человек пропали без вести в Валенсии и юго-восточной провинции Альбасете.