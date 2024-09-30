Испанские слизни атаковали автомобиль?

Тем не менее, этот опыт борьбы породил несколько актуальных вопросов. Например, как далеко и с какой скоростью испанский слизень будет распространяться? Сможем ли мы их остановить? Захватит ли испанский слизень весь мир?..

Кристине Ниедрая в качестве материалов использовала автомобиль Honda и глазурованную глину. Слизни получились как настоящие!

Напомним: испанский слизень впервые был замечена в Латвии в 2009 году в Пастенде, а его масштабное распространения по нашей стране началось в 2014 году. С тех пор он в больших количествах расселился почти по всей территории Латвии. Это опасный вид, который угрожает нашей экосистеме. Однако до сих пор он не внесен в список инвазивных видов Латвии, хотя это позволило бы бороться с его распространением на государственном уровне.

По словам моколога Дигны Пилате, на территории Латвии этот вредитель распространяется в основном с саженцами, на корнях которых находятся яйца слизня