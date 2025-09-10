Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Инвесторы XRP: заработайте до 610 XRP в день с облачным майнингом WinnerMining

Реклама Редакция PRESS 10 сентября, 2025 08:00

Реклама

9 сентября 2025 года — XRP снова в центре внимания. Всё больше инвесторов в Латвии обращают внимание не только на краткосрочные колебания цены, но и на долгосрочный рост. О таких тенденциях регулярно пишут финансовые издания и новости Латвии, где тема криптовалют становится одной из самых обсуждаемых.

Почему эксперты верят в будущее XRP

Криптоинвестор Остин Хилтон делится своей «миллионной стратегией по XRP», основанной на трёх ключевых принципах:

Терпение — держать XRP в долгосрочной перспективе, ожидая роста до 80–90 долларов за токен.

Системность — регулярно пополнять инвестиции, даже когда цена падает.

Дисциплина — не поддаваться панике при краткосрочных колебаниях и смотреть на общую картину.

Аналитик рынка Egrag Crypto отмечает:

при падении ниже 2,75 $ возможен откат до 2,65 $;

если цена удержится выше 2,85 $, открывается путь к 2,95 $, 3,13 $ и даже 3,65 $.

Кроме того, крупные инвесторы («киты») перемещают сотни миллионов XRP — это сигнал доверия к токену. Подобные события часто освещают и новости Латвии, подчеркивая глобальные финансовые тренды.

Как WinnerMining помогает зарабатывать уже сегодня

Держать XRP в долгосрок — разумно, но зачем ждать, если можно получать доход прямо сейчас? WinnerMining предлагает простое решение:

Не требуется собственный майнинг-ферм: достаточно установить мобильное приложение. При регистрации начисляется бонус 15 $.

Ежедневные выплаты в XRP: размер дохода зависит от вложений:

100 $ → около 1,2 XRP в день

5 000 $ → около 26 XRP в день

30 000 $ → около 190 XRP в день

100 000 $ → около 610 XRP в день

Выплаты происходят каждый день. Если цена XRP растёт, растёт и стоимость вашего ежедневного дохода. Таким образом, вы получаете стабильный ежедневный доход и долгосрочную прибыль.

Двойная выгода: вы зарабатываете каждый день и одновременно храните XRP для будущего роста.

Реинвестирование: можно вновь вкладывать прибыль или приглашать друзей и получать бонусы.

Экология и прозрачность: WinnerMining работает на 100% возобновляемой энергии и регулируется в Великобритании, предоставляя услуги в 180 странах.

Почему стратегия работает

WinnerMining сочетает долгосрочный рост и стабильный ежедневный доход:

вы держите XRP и ожидаете роста цены;

вы получаете выплаты каждый день;

со временем доход становится дороже, если XRP дорожает.

Как отмечает представитель WinnerMining:

«Многие инвесторы верят в будущее XRP, но простое ожидание часто кажется пустой тратой времени. Мы даём возможность зарабатывать ежедневно, не жертвуя долгосрочным потенциалом».

О компании WinnerMining

WinnerMining — одна из ведущих платформ для облачного майнинга XRP и BTC. Компания предлагает прозрачные и безопасные услуги, использует ИИ-оптимизацию и 100% зелёную энергию. Это значит — легкий пассивный доход без лишних забот.

Зарегистрируйтесь сегодня, получите бонус 15 $ и начните зарабатывать XRP каждый день! О таких возможностях регулярно пишут и новости Латвии, ведь инвестиции в криптовалюту становятся всё более популярными.

Официальный сайт: WinnerMining.com

Криптовалюты относятся к классу активов высокого риска. Поэтому перед принятием решений об инвестициях рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:50 12.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Пациентка показала шокирующие фото операционной в Риге
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: Айнар Шлесерс и паром — история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Sfera.lv 8 часов назад
Нидерланды: горожане-патриоты
Sfera.lv 8 часов назад
Айнар Шлесерс и паром: история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Bitnews.lv 9 часов назад
Конгресс США сохранил финансирование обороны Балтии
Bitnews.lv 9 часов назад
Гатис Титовс из Circle K Latvia прогнозирует снижение цен на топливо
Bitnews.lv 9 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать