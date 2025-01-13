«Иногда люди думают, что правила их не касаются»: начальник УДГМ — о ситуации с гражданами РФ в Латвии

По словам Розе, к середине декабря УДГМ выдало 76 распоряжений о выезде российских граждан, не соблюдавших поправки к Закону об иммиграции.

"В целом от более 1000 российских граждан потребовали предоставить объяснения, почему они не подали документы", - сказала начальник УДГМ. Из них 76 получили распоряжения о выезде. Однако ситуация меняется, и часть этих распоряжений уже оспорена или выполнена.

Из 76 человек, получивших распоряжения о выезде, 25 покинули Латвию, 13 распоряжений было отменено. Оставшиеся подали необходимые документы или начали процесс получения временных видов на жительство (ВНЖ).

"Иногда люди думают, что правила их не касаются, и ничего не делают, пока не получат распоряжение о выезде. Только тогда начинается движение", - говорит Розе, отметив, что в обществе не хватает понимания о том, каковы требования Закона об иммиграции.

С момента вторжения России в Украину и принятия поправок к закону в целом более 10 тысяч российских граждан покинули Латвию. Остальные либо получили постоянные ВНЖ, либо начали процесс легализации своего статуса.

"Если до войны в Латвии проживало около 51 тысячи российских граждан с временными или постоянными ВНЖ, то на данный момент их число сократилось примерно до 41 тысячи. Это существенное сокращение - около 20%", - подчеркнула начальник УДГМ.

Органы пограничного контроля тоже участвуют в проверке, покинули ли Латвию лица, не предоставившие объяснительных. "Бывают случаи, когда люди выезжают через Литву или Эстонию, и мы констатируем, что в Латвии их больше нет", - поясняет Розе.

Одновременно УДГМ признает, что местонахождение примерно 140 российских граждан на данный момент неясно - возможно, они выехали из страны, не поставив об этом в известность официально.