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Инициатива: для некоторых транспортных средств отказаться от OCTA

Редакция PRESS 13 января, 2025 15:24

Новости Латвии 0 комментариев

TV3

Парламентская фракция Союза зеленых и крестьян (СЗК) предлагает внести в закон поправки, предусматривающие отступление от директивы Европейского союза (ЕС) об обязательном страховании транспортных средств, что позволит снизить административное бремя и неоправданные расходы для владельцев транспортных средств, не участвующих в дорожном движении, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

В конце декабря прошлого года Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСТА), которые откладывают на девять месяцев вступление в силу обязательного ОСТА для всех зарегистрированных транспортных средств, включая те, которые участвуют в движении сезонно. Ранее, принимая поправки к закону об ОСТА, парламентарии не заметили, что там была норма о необходимости приобретения полиса ОСТА для всех транспортных средств, если их регистрация временно не приостановлена.

Поправки, разработанные СЗК, предусматривают, что обязательное страхование не распространяется на физическое лицо, являющееся владельцем или уполномоченным пользователем транспортного средства, который не участвует в дорожном движении на этом транспортном средстве и не считается участником дорожного движения в смысле закона о дорожном движении.

Аналогичным образом, юридические лица - владельцы или держатели сельскохозяйственной или тракторной техники - будут освобождены от обязательного страхования, если эти машины не используются по назначению и не участвуют в дорожном движении.

СЗК считает, что поправки сократят бюрократию и не создадут неоправданных расходов для тех людей и предприятий, чьи транспортные средства находятся в гаражах, на стоянках и не участвуют в дорожном движении, но при этом зарегистрированы в Дирекции безопасности дорожного движения или Государственном агентстве технического надзора.

Поправки к закону, разработанные СЗК, будут обсуждаться на заседании правительственных фракций в понедельник, 13 января.

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Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите

Новости Латвии 13:49

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