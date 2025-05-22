Два сотрудника израильского посольства застрелены в Вашингтоне

Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что была на месте происшествия вместе с бывшей судьей Жанин Пирро, которая занимает пост прокурора в Вашингтоне.

Данни Данон, посол Израиля в ООН, назвал стрельбу "отвратительным актом антисемитского терроризма".

"Мы уверены, что власти США примут решительные меры против тех, кто несёт ответственность за этот преступный акт, - говорится в сообщении Данона на сайте X. - Израиль будет продолжать действовать решительно для защиты своих граждан и представителей везде в мире".

Позднее в среду полиция не предоставила никаких подробностей о возможных мотивах стрельбы.

Госсекретарь Ноэм выразила соболезнования жертвам и пообещала привлечь преступника к ответственности.