Индия не откажется от российской нефти, несмотря на угрозы Трампа: СМИ

Высокопоставленный собеседник NYT заявил, что политика страны не изменилась и правительство «не давало нефтяным компаниям никаких указаний» о сокращении импорта из России.

«Это долгосрочные нефтяные контракты. Не так-то просто в одночасье прекратить закупки», — приводит агентство Reuters слова другого источника, говорившего на условиях анонимности.

«Индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков. Их решения о поставках зависят от цены, сорта сырой нефти, запасов, логистики и других экономических факторов. Закупки энергоносителей Индией обусловлены национальными интересами и рыночными условиями», — заявил в свою очередь другой собеседник.

Тем не менее 31 июля Reuters сообщало о том, что четыре государственные нефтеперерабатывающие компании Индии прекратили закупки российской нефти из-за сокращения скидок на нее. Речь шла о компаниях Indian Oil Corp (IOC), Hindustan Petroleum Corp (HPCL), Bharat Petroleum Corp (BPCL) и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd (MRPL).

14 июля президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором пообещал ввести против России и ее партнеров пошлины в размере 100%, если в течение 50 дней Москва не заключит соглашение о прекращении огня в Украине. Позже он сократил этот срок до 10 дней. В Белом доме позже уточнили, что Трамп говорил о покупателях российской нефти.

Спустя две недели американский президент объявил, что с 1 августа Соединенные Штаты вводят для Индии «штраф» за покупку военной техники и энергоносителей у России.