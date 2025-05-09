Индия и Пакистан: чья армия сильнее?

«Это очередной акт военной агрессии со стороны Индии», — заявил официальный представитель пакистанской армии Ахмед Шариф Чаудхри.

Индия, в свою очередь, заявила, что «нейтрализовала» пакистанские дроны и ракеты на подлете к своей территории.

Как соотносятся армии этих двух стран по своей военной мощи?

Дроны

Обе страны расширяют свой парк беспилотников — как за счет импорта дронов, так и за счет развития собственных технологий и производства. Индия лидирует по числу беспилотников. Как сказал Би-би-си военный эксперт Рахул Беди, у армии Индии через два — четыре года будет порядка 5000 дронов.

В 2024 году Индия подписала соглашение с Госдепартаментом США о покупке 31 беспилотника — боевых MQ-9B SkyGuardian и морских SeaGuardian.

Хотя у Пакистана меньше беспилотников, чем у Индии, его военные дроны также обладают разнообразными возможностями, такими как наблюдение, разведка и нанесение точечных ударов.

Ключевым преимуществом пакистанских дронов является накопленный опыт их использования в боевых действиях. Так, пакистанский беспилотник Buraq используется в антитеррористических операциях с 2015 года.

Пакистан, как и Индия, активно импортирует новейшие дроны — в основном из Турции и Китая.

Военные расходы и численность армий

Есть опасения, что две страны снова начнут полномасштабную войну — в последний раз это случилось в 1999 году.

Численность армии Индии составляет 1,4 млн человек, страна, согласно независимому рейтингу Global Firepower Index, занимает четвертое место среди самых мощных в военном отношении государств. У Пакистана армия значительно меньше и насчитывает 654 тысячи военнослужащих.

Расходы Индии на оборону в 2024 году также в девять раз превышали траты Пакистана, следует из доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Что касается сухопутных войск, то у Индии более 4200 танков и 1,5 млн единиц бронетехники. У Пакистана более 2600 танков и менее 18 000 единиц бронетехники.

На вооружении военно-воздушных сил Индии находятся 2229 самолетов, включая 513 истребителей и 130 бомбардировщиков. По данным Global Firepower Index, у Пакистана на 830 самолетов меньше.

В распоряжении ВМС Индии 293 корабля, что в два раза больше, чем у Пакистана.

Ракеты и ядерное оружие

Ракетная программа Пакистана несколько отстает от индийской и включает крылатые и баллистические оперативно-тактические ракеты, а также ракеты средней и меньшей дальности.

Индия обладает более широким диапазоном ракет: это и ракеты Prithvi с дальностью от 250 до 600 километров; также ракеты серии Agni с дальностью от 1200 до 8000 километров, а также крылатые ракеты серий Nirbhaya и Brahmos.

Наличие у Индии ракет различной дальности демонстрирует намерение страны сдерживать Китай, с которым у нее тоже есть территориальные споры.

Однако более разнообразный по дальности набор ракет не говорит о том, что Индия сможет легко одержать победу над Пакистаном — не стоит забывать, что обе страны имеют ядерное оружие.

По оценкам SIPRI, у Индии на вооружении 172 ядерные боеголовки, тогда как у Пакистана — 170.

Однако нет достоверной информации о том, сколько из этих ядерных боеголовок находятся в боевой готовности у двух стран.

Пакистан разрабатывает ядерное оружие, чтобы конкурировать с Индией, в то время как Индия сосредоточена на создании ракет большой дальности, которые в том числе могут быть нацелены на Китай.

Последствия потенциального конфликта могут быть катастрофическими, поскольку Китай, сосед Индии и Пакистана, также увеличил свой ядерный арсенал на 22%, доведя количество боеголовок с 410 до 500.

Ставки в этом конфликте чрезвычайно высоки, поэтому международное сообщество призывает обе страны проявлять сдержанность.