И все расстались как друзья? Встреча педагогов и правительства прошла нетипично спокойно

Политики рассказывали о сложной экономической ситуации страны и необходимости тратить как можно больше ресурсов на оборону и поддержку Украины; учителя вроде бы поняли, почему нельзя рассчитывать на такое большое прибавление к зарплате, как было обещано ранее. И все расстались как друзья.

Но только до следующей недели, когда запланированы новые переговоры, на которых учителя будут ждать конкретных предложений, как график повышения зарплат педагогов будет выполняться в дальнейшем. Уже сейчас можно прогнозировать, что очередные переговоры уже не будут такими спокойными и основанными на обоюдном понимании, как состоявшиеся, поскольку глава Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) Инга Ванага уже неоднократно заявляла: учителя готовы терпеть вместе с другими работающими в госуправлении (как известно, всем установлено ограничение на повышение зарплат и в следующем году на эти цели учреждения смогут тратить не более 2,6 процента от фонда зарплат), но педагоги требуют справедливости.

Лучшим способом, каким руководители государства могли бы удовлетворить их требование, было бы включение зарплат педагогов в общую систему оплаты труда работающих в госуправлении, что должно обеспечить рост зарплат педагогов вместе с ростом народного хозяйства. Именно это предлагает ЛПРОН, отмечая, что это освободило бы политиков от регулярных дискуссий о графике повышения зарплат педагогов, его исполнении, акций протеста и так далее.

Ванага признает: собрания учителей в Старой Риге или у дома правительства, вечные угрозы забастовок, которые иногда даже реализуются, никоим образом не могут повысить и не повышают престижа профессии учителя. Но с учетом того, как сильно не хватает учителей и как нужно, чтобы в школах работали высоко востребованные на рынке труда профессионалы, это очень важно.

Именно на акциях протеста до сих пор особенно ярко можно было наблюдать противостояние правящих политиков и учителей, и, как бы ни были непопулярны у народа политики, престиж учителей никоим образом не могло поддержать то, как высокопоставленные чиновники публично ругали протестующих.