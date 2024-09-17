И только выживших отправят на Олимпийские игры: как дети «играют» на Кепке Ушакова. ВИДЕО

"В нашем районе живут очень смелые мальчики. Появился новый аттракцион - катание с горки на велосипеде. Я видела такое пару раз. Один раз все закончилось переломом руки и машиной скорой помощи. Ребята позвонили сами, молодцы, друга не оставили.

В свою очередь моя соседка видела, как отважный велосипедист врезался в дорожное ограждение.

Тренировки тяжелые, и только выжившие доберутся до Олимпийских игр. Будьте бдительны. Давайте попробуем как-то защитить здоровье наших мальчиков», написала жительница Плявниеков.

В комментариях кто-то отметил: "Если б вы видели, откуда я на своем "орлёнке" съезжал. Теперь все какие-то мягкотелые стали".

"Кости у детей быстро срастаются. Дайте детям почувствовать детство", - писали люди.

"Всё лучше, чем в телефоне сидеть!".

"Мальчики всегда остаются мальчиками".