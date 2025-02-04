И сорт не тот, и качество хуже: что продают в Lidl под видом латвийских яблок?

Кроме того, оказалось, что яблоки принадлежат к другому сорту, а также на ценнике была указана первая категория качества, в то время как на самом деле они соответствуют второй категории. Очевидец посетил другой магазин Lidl и обнаружил, что там отсутствуют якобы латвийские яблоки, но у яблок литовского происхождения также выявлены несоответствия в категории и сорте.

Очевидец:

— В магазине Lidl в отделе фруктов и овощей продаются Красные яблоки весовые, 1-я категория, сорт «Auksis». Однако, изучая наклейку на упаковочном ящике, можно увидеть, что на самом деле это яблоки 2-й категории, а сорт — «Ligol». Как потребителю, которому важна местная продукция, мне непонятно, какая же на самом деле страна происхождения и почему вводят покупателей в заблуждение. Также для меня важно, чтобы совпадали сорт и категория товара, а в обоих магазинах это требование грубо нарушено.

Bez Tabu со скрытой камерой проверила оба упомянутых магазина и выяснила, что латвийские яблоки в них отсутствуют. Журналисты также обнаружили несоответствия в информации о яблоках польского производства. Как оказалось, до визита журналистов в этих магазинах уже побывали инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (PVD).

По мнению ведомства, потребителей ввели в заблуждение, в связи с чем в отношении компании возбуждены два дела, и ей, возможно, придется заплатить несколько тысяч евро штрафа.

Айя Круминя, инспектор Продовольственно-ветеринарной службы Риги:

— Мы получили жалобу от потребителя и уже на следующий день отправились в оба магазина с проверкой. В одном из них нарушения по-прежнему были, в другом – исправлены. В данном случае информация на ящике с яблоками не совпадала с тем, что было указано на ценнике. Была завышена категория качества, а также указан другой сорт. Мы проверили сопроводительные документы и убедились, что в них действительно указана Литва, то есть латвийские яблоки вообще не поступали в продажу. Это классифицируется как вводящая в заблуждение практика, нарушающая правила торговли. Указание неверной страны происхождения вводит покупателя в заблуждение, за что предусмотрен штраф. Возбуждены два дела, размер штрафа пока не определен, но он может составлять от 700 до 4000 евро за каждое административное нарушение.

Инспекторы также выявили другие недочеты – состояние фруктов и овощей в проверенных магазинах не соответствовало требованиям торговли. Представительница компании Lidl Зане Нельке назвала случившееся ошибкой в ценнике.

Зане Нельке, представитель Lidl:

— Спасибо внимательному покупателю за то, что заметил ошибку. Это была человеческая ошибка: в систему не внесли всю необходимую информацию, а в последний момент сменился поставщик яблок, из-за чего и возникло несоответствие. Один и тот же сорт яблок могут поставлять разные поставщики, поэтому может получиться так, что в одном магазине этот сорт привезен из одной страны, а в другом – из другой.

По наблюдениям Bez Tabu, в сети Lidl на данный момент вообще нет яблок латвийского производства.

— У местных производителей и поставщиков, с которыми мы сотрудничаем, сезон латвийских яблок уже закончился. Мы ищем другие возможности, чтобы предложить клиентам как можно более широкий ассортимент, но сейчас латвийских яблок действительно нет в наличии, — пояснила Нельке.

Журналисты также проверили ассортимент в двух других розничных сетях и выяснили, что в основном яблоки импортируются из южных стран. В Rimi в продаже представлено 14 разновидностей яблок, из которых только один сорт выращен в Латвии. В Maxima из десяти доступных видов два являются латвийскими.

Что говорят производители?

В Ассоциации садоводов отмечают, что торговые сети чаще всего требуют, чтобы латвийские яблоки поставлялись в фасованном виде, чтобы их можно было отличить от импортных.

Янис Зилверс, заместитель председателя правления Ассоциации садоводов Латвии:

— Сетевые магазины пытаются диктовать свои цены, и очевидно, что основными конкурентами наших яблок являются южные сорта. Латвийское яблоко всегда будет дороже, хотя оно и более ароматное, с мягкой кожурой и приятнее на вкус. Большинство супермаркетов требует, чтобы латвийские яблоки продавались в фасованных пакетах, что увеличивает их стоимость примерно на 10 центов за килограмм. Было бы логичнее, если бы фасовали именно импортные яблоки.