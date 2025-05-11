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И снова заморозки: погода на ближайшие сутки не очень порадует

© LETA 11 мая, 2025 23:12

Новости Латвии 0 комментариев

В течение ближайших суток погодные условия в Латвии существенно не изменятся, а в ночь на понедельник местами снова ожидаются заморозки, согласно прогнозам метеорологов.

Ночью облака лишь частично закроют небо над Латвией, но кое-где все же ожидается небольшой дождь. Местами в Курземе образуется туман и дымка. Будет дуть северо-западный и северный ветер, от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха - от +1 до +6 градусов, кое-где она упадет до 0 и даже до -1 градуса.

В Риге ночью ожидается частично облачная и сухая погода, ветер также северо-западный и северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха в столице снизится до +4...+6 градусов.

Днем в понедельник солнечная погода будет чередоваться с облачной, местами на востоке пройдут кратковременные дожди. Направление и скорость ветра останутся прежними. Температура воздуха повысится до +12...+15 градусов, во многих местах на побережье - до +9...+11 градусов.

В столице первый день следующей недели будет солнечным, осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха - от +11 до +13 градусов.

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