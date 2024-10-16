И недорого! Lux Express отправил своих клиентов в эротическое путешествие

«Билеты от 9.90 евро. Комфортно в Рижский эропорт!» - написано на рекламе. «Куда с комфортом?» - задаются вопросом пользователи.

«В какой эротический порт они нас отправляют?» - шутят комментаторы.

Член правления Lux Express Ингмар Роос, комментируя произошедшее, рассказал, что для перевода текстов на русский язык компания использует услуги бюро перевода для корректной и точной передачи сообщения.

«В данном случае это опечатка, допущенная при копировании текстов. Мы рады, что реклама смогла рассмешить людей, однако приносим извинения за эту небольшую ошибку», - отмечает он.