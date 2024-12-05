И гражданин Латвии там: большая российская преступная сеть раскрыта в Великобритании

По данным следствия, основу сети составляли две организации: Smart и TGR Group. Сеть прежде всего занималась отмыванием денег преступных группировок в Британии, в странах Ближнего Востока и Южной Америки, а также в самой России.

Среди сфер деятельности, к которым причастна раскрытая сеть, — наркобизнес, разработка и производство программ для вымогания денег и шпионаж.

По итогам расследования, сообщают в NCA, в разных странах были арестованы 84 человека.

Операция по обезвреживанию российской сети значится в документах международных спецслужб как Operation Destabilise.

«Впервые нам удалось выявить связи между российской элитой, тайными богачами из киберпреступников и бандами наркоторговцев, действующими на улицах Великобритании. Связывающая их нить — объединенные силы Smart и TGR — до сих пор была невидима», — заявил Роб Джонс, генеральный директор отдела спецопераций NCA.

Расследование проводилось преимущественно в 2022–2023 годах, но, по согласованию с властями США, обнародовать его результаты решили только сейчас, — в день, когда Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC) объявило о санкциях в отношении группы россиян, стоящих во главе преступной сети, а также нескольких компаний.

«Через TGR Group российская элита при помощи цифровых активов, в частности, стейблкойнов, обеспеченных долларом США, обходила американские и международные санкции, обогащая себя и Кремль», — заявил в среду исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по делам терроризма и финансовой разведки Брэдли Смит.

Он заверил, что США, их союзники и партнеры не оставят усилий по пресечению любых попыток России использовать незаконные финансовые схемы для накопления, хранения и передачи незаконных доходов.

Верхушка преступной сети

Из физических лиц, фигурирующих в Operation Destabilise, под американские санкции в среду попали:

Джордж Росси — уроженец России, гражданин Украины. По данным расследования, TGR Group находится под его полным контролем, он также является основателем TGR Partners — компании, входящей в TGR Group. Деятельность России включает обработку транзакций стейблкойнов (USDT) через российскую криптовалютную биржу Garantex OU, находящуюся под санкциями OFAC.

Елена Чикинян — гражданка России, находится в прямом подчинении к Росси и считается лицом, принимающим решения в TGR Group. В 2023 году участвовала в операции по выводу средств из России, предназначавшихся, скорее всего, для поддержания деятельности находящихся под британскими санкциями российских СМИ на территории Великобритании. Установлено, что подлежавшие выводу средства поступили от RT (ранее известной как Russia Today).

Чиркинян также обвиняется в махинациях с криптовалютой и организации схемы, с помощью которой утаивались источники доходов россиян, покупавших недвижимость в Соединенном Королевстве.

Андрейш Браденш — гражданин Латвии, ассоциирован с деятельностью множества компаний, входящих в TGR Group. Одна из них — базирующаяся в штате Вайоминг Ullman Global — полностью принадлежит Браденшу.

Екатерина Жданова — глава компании Smart и ее помощники Хаджи-Мурат Магомедов и Никита Краснов. Все трое представляют параллельный с TGR Group канал отмывания и перемещения денег. Их гражданство в отчете NCA не указано.

В ходе расследования установлено, что Жданова, Магомедов и Краснов действовали в основном на территории Великобритании. Чтобы проиллюстрировать масштаб их деятельности, NCA приводит пример, как в течение четырех месяцев группа сумела организовать передачу больших сумм наличных в 55 пунктах в Англии, Шотландии, Уэльсе и на островах в проливе Ла-Манш.

Юридические лица и компании, попавшие в среду в санкционный список США, базируются в России, Великобритании, США, ОАЭ и Таиланде с филиалами во многих других странах Европы и Азии.

В ходе операции по всему миру арестованы десятки человек.

Кроме того, конфисковано более 20 млн фунтов стерлингов наличными и криптовалютой.

Суть махинаций

Smart и TGR Group предоставляли услуги по отмыванию денег целому ряду международных преступных синдикатов, занимающихся незаконным оборотом наркотиков и огнестрельного оружия в Великобритании и по всему миру, говорится в отчете NCA.

Суть схемы заключалась в том, что сеть получала деньги в одной стране и выдавала их эквивалент в другой, часто обменивая криптовалюту на наличные, оптимизируя таким образом денежные потоки и отмывая валюту.

По словам участников международного расследования, они стали свидетелями масштабных обменов, где за передачей наличных денег на улицах разных городов почти сразу же следовало перемещение таких же объемов криптовалюты.

Кроме того, как утверждают в NCA, российская сеть помогала клиентам из России незаконно обходить санкции и ограничения на проникновение российских денег в Великобританию. При этом с конца 2022 года по лето 2023 года сеть Smart использовалась для финансирования российских шпионских операций на территории Соединенного Королевства.

«Operation Destabilise выявила схемы по отмыванию миллиардов долларов, которые раньше были неизвестны международным правоохранительным органам и регулирующим органам», — сказал Роб Джонс, генеральный директор отдела спецопераций Национального агентства по борьбе с преступностью.

Глубокие корни в России

Установлено, что Smart и TGR Group имеют прочные связи с российским финансовым сектором. Чаще всего денежные потоки непосредственно в Россию или из России направлялись через Ближний Восток, а в целом сеть оперировала более чем в 30 странах.

Также установлено, что крипто-адреса Smart и TGR регулярно связывались со службой обмена криптовалютой Garantex, которая попала под санкции Великобритании и США в 2022 году. Garantex был связан с платежами компаниям за компоненты оружия, используемые Россией в Украине.

По словам генерального директора спецотдела NCA Роба Джонса, его ведомство и партнеры разрушили этот преступный сервис на всех уровнях, выявив россиян, дергавших за ниточки на самом верху.