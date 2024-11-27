И это на моей родине в Латвии: в Riga Plaza продавщица обругала Эвию на «языке орков»

Женщина по имени Эвия поделилась своим опытом на своей странице в Facebook. Вот ее впечатления:

«Несколько дней назад у меня был очень неприятный опыт в #RigaPlaza в Multilux! Во-первых, когда я вошла в магазин, мне показалось, что я нахожусь в российской губернии, потому что продавец очень громко рекламировала товары, произведенные в Беларуси, на русском языке.

Во-вторых, она делала это так откровенно громко, что я невольно услышал, в какой стране произведен товар. Когда я спросила, есть ли продукция из других стран, она грубо отмахнулась от меня на оркском языке и сказала, чтобы я убиралась вон! Все это произошло со мной, латышкой, на моей родине в Латвии, в Риге, столице Латвии, в моем любимом до сих пор Т/Ц #RīgaPlaza!!!

Как такая продавщица может работать в Латвии???? Кто-нибудь может мне это объяснить????? К вашему сведению, эта агрессивная, пророссийская и пробелорусская продавщица была брюнеткой, в очках, около 60 лет».

Люди также обсуждают и комментируют этот инцидент на платформе социальных сетей «Х». По словам одного из пользователей, в магазине, о котором идет речь, продаются белорусские товары.