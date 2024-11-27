Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 27. Ноября Завтра: Lauris, Norberts

И это на моей родине в Латвии: в Riga Plaza продавщица обругала Эвию на «языке орков»

la.lv 27 ноября, 2024 10:45

Важно 0 комментариев

В октябре мы сообщали о жительнице Латвии, к которой работник магазина «Party.postcard.lv» в торговом центре «Молс» отнесся шокирующе и неуважительно. Несколько дней назад похожий случай произошел с другой жительницей Латвии, но на этот раз в магазине Multilukss в торговом центре Riga Plaza.

Женщина по имени Эвия поделилась своим опытом на своей странице в Facebook. Вот ее впечатления:

«Несколько дней назад у меня был очень неприятный опыт в #RigaPlaza в Multilux! Во-первых, когда я вошла в магазин, мне показалось, что я нахожусь в российской губернии, потому что продавец очень громко рекламировала товары, произведенные в Беларуси, на русском языке.

Во-вторых, она делала это так откровенно громко, что я невольно услышал, в какой стране произведен товар. Когда я спросила, есть ли продукция из других стран, она грубо отмахнулась от меня на оркском языке и сказала, чтобы я убиралась вон! Все это произошло со мной, латышкой, на моей родине в Латвии, в Риге, столице Латвии, в моем любимом до сих пор Т/Ц #RīgaPlaza!!!

Как такая продавщица может работать в Латвии???? Кто-нибудь может мне это объяснить????? К вашему сведению, эта агрессивная, пророссийская и пробелорусская продавщица была брюнеткой, в очках, около 60 лет».

Люди также обсуждают и комментируют этот инцидент на платформе социальных сетей «Х». По словам одного из пользователей, в магазине, о котором идет речь, продаются белорусские товары.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 20 реакций
Комментарии (0) 20 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Сотрудник Управления по гражданству и миграции принял фиктивные бумаги гражданина России и попался на этом

Важно 12:47

Важно 0 комментариев

Бюро внутренней безопасности (IDB) возбудило уголовное дело в отношении сотрудника Управления по гражданству и миграции (PLMP) за служебный подлог.

Бюро внутренней безопасности (IDB) возбудило уголовное дело в отношении сотрудника Управления по гражданству и миграции (PLMP) за служебный подлог.

Читать
Загрузка

Синоптики рассказали, где сегодня ждать самых интенсивных осадков

Новости Латвии 12:35

Новости Латвии 0 комментариев

В среду во многих регионах Латвии пройдут дожди, в Курземе ожидаются интенсивные осадки, прогнозируют синоптики.

В среду во многих регионах Латвии пройдут дожди, в Курземе ожидаются интенсивные осадки, прогнозируют синоптики.

Читать

Строительство инфраструктуры на латвийско-белорусской границе почти закончено

Новости Латвии 12:29

Новости Латвии 0 комментариев

Работы по строительству инфраструктуры на сухопутных участках латвийско-белорусской границы вдоль заграждения близятся к завершению, сообщила агентству ЛЕТА член правления государственного акционерного общества "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) Елена Гаврилова.

Работы по строительству инфраструктуры на сухопутных участках латвийско-белорусской границы вдоль заграждения близятся к завершению, сообщила агентству ЛЕТА член правления государственного акционерного общества "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) Елена Гаврилова.

Читать

Аптечные асы: кто стал лучшим фармацевтом года?

Новости партнеров 12:12

Новости партнеров 0 комментариев

Награды «Фармацевт года ‘2024» -- за вклад в совершенствование работы аптек и развитие коммуникации в области здравоохранения Латвии среди коллег по отрасли были удостоены фармацевты Mēness aptieka.

Награды «Фармацевт года ‘2024» -- за вклад в совершенствование работы аптек и развитие коммуникации в области здравоохранения Латвии среди коллег по отрасли были удостоены фармацевты Mēness aptieka.

Читать

Писали буквы V и Z: в Даугавпилсе задержали вандалов, рисовавших прославляющую военную агрессию символику

Важно 12:03

Важно 0 комментариев

На этой неделе в Даугавпилсе были задержаны два человека, нарисовавшие на 14 объектах символы, прославляющие военную агрессию, сообщили в Государственной полиции.

На этой неделе в Даугавпилсе были задержаны два человека, нарисовавшие на 14 объектах символы, прославляющие военную агрессию, сообщили в Государственной полиции.

Читать

Возможность изоляции Калининграда: призыв экс-министра обороны после авиакатастрофы в Вильнюсе

Выбор редакции 11:55

Выбор редакции 0 комментариев

В понедельник около 5:30 утра грузовой самолет DHL потерпел крушение возле аэропорта Вильнюса. Пока не ясно, что стало причиной падения грузового самолета, но не исключается версия диверсии или теракта. Экс-министр обороны Артис Пабрикс призывает к решительному ответу в случае, если выяснится, что в крушении виновна Россия.

В понедельник около 5:30 утра грузовой самолет DHL потерпел крушение возле аэропорта Вильнюса. Пока не ясно, что стало причиной падения грузового самолета, но не исключается версия диверсии или теракта. Экс-министр обороны Артис Пабрикс призывает к решительному ответу в случае, если выяснится, что в крушении виновна Россия.

Читать

Чтобы починить светофор, устроили совещание: как в Риге технические проблемы решают

Важно 11:47

Важно 0 комментариев

На одном из самых оживленных перекрестков в рижском Агенскалнсе еще в воскресенье сломался светофор. Но ответственные службы не спешат его чинить. И регулировщиком движения это место тоже не обеспечили, пишет портал la.lv.

На одном из самых оживленных перекрестков в рижском Агенскалнсе еще в воскресенье сломался светофор. Но ответственные службы не спешат его чинить. И регулировщиком движения это место тоже не обеспечили, пишет портал la.lv.

Читать