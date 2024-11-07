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И жалуемся, что все парковки для инвалидов заняты: разрешающие карты не все используют честно и это не контролируется

la.lv 7 ноября, 2024 16:07

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LETA

Бдительная читательница la.lv заметила, что одна её знакомая семья не перестала использовать парковку для инвалидов даже после того, как инвалид, действительно проживавший с ними, скончался. Женщина решила написать о такой несправедливости журналистам.

"История на самом деле грустная: «Разве это справедливо? Я хорошо знаю семью, в которой жил инвалид с ограниченными возможностями передвижения. К сожалению, в начале этого года инвалид скончался, и его родственники оплакивали его. Но что произошло дальше? Семья продолжает пользоваться карточкой инвалида, которая находится под лобовым стеклом автомобиля. Никто не проверяет, жив ли владелец карты. А потом мы удивляемся, что все парковочные места для инвалидов заняты», - рассуждает женщина.

Группу инвалидности присваивает Государственная комиссия врачей по экспертизе здоровья и трудоспособности (VDEĀVK), но там говорят, что аннулированием карточек занимается CSDD.

В соответствии с пунктом 246.1 постановления Кабинета Министров № 279 о "Паравилах дорожного движения" от 2 июня 2015 года, CSDD выдает парковочную карту инвалиду на основании информации, предоставленной VDEĀVK в электронном виде, о праве инвалида на получение данной карты и при наличии заявления от получателя карты или его/её представителя. Парковочная карта выдается инвалиду на срок, на который ему установлена инвалидность.

«Если у человека есть обоснованные подозрения в незаконном или неправомерном использовании парковочной карты лицом с ограниченными возможностями, он имеет право обратиться в госполицию или CSDD, которые оценят обоснованность использования этой парковочной карты», - объясняет Татьяна Тюрина, руководитель административного отдела VDEĀVK.

Уже выданные парковочные карта для инвалидов имеют срок годности, который определяет комиссия, но он не может превышать 10 лет. Пользоваться парковкой для инвалидов, если под лобовым стеклом установлена соответствующая карта, можно только в том случае, если в машине действительно есть инвалид, на чье имя выдана эта карта. Если инвалида в машине нет - правила нарушаются и владелец машины может быть оштрафован. Но проконтролировать этот момент может только полиция или надзирающие органы.

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