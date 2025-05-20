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И бывшая – по прозвищу «Холера»: в Театре Чехова премьера – про любофф…

Елена Слюсарева 20 мая, 2025 11:55

Для настроения 0 комментариев

…Как выяснилось - очень неожиданно в наше время увидеть в театре спектакль на тему самую что ни на есть простенькую: мужчина и женщина. В обычном парке. Встретились-поговорили. Вроде бы искали друг друга, но не факт, что нашли. Из сценографии - одна скамейка, артистов всего двое. Но захватывает действие с первого слова и не отпускает до конца. В финале ощущение, будто свежей воды напился. Пьеса Александра Гельмана в постановке Сергея Голомазова  - премьера «малой формы» в Рижском русском театре имени Михаила Чехова. «Скамейка»…

Спектакль показывают в Аркаде Театра Чехова (поблизости от основного здания). Кто ещё не был, тому бонусом дополнительные впечатления. На мой вкус, зал стильный, при этом уютный и удобный.

Действо длится чуть меньше двух часов (без перерыва). В ролях - супруги Фечины, Дарья и Анатолий. Но на сцене супругов вы не увидите. Перевоплощение полное – совершенно чужие люди, которых гонит навстречу друг другу холод одиночества.

История, казалось бы, грустная, но как рассказана! Легко, остроумно, публика смеётся почти весь спектакль – что ни фраза, то готовый афоризм.

Не хотелось бы раскрывать подробности сюжета. При всей его простоте, интрига там, что называется, на интриге. А как иначе: на что только не способен мужчина в стремлении добиться женщины. Особенно, чтоб ненадолго – весело и без последствий. А на что способна женщина, чтоб этого мужчину привязать всерьёз и навсегда! А можно ли склеить разбитую чашку, а нужно ли? Или купить разом новый сервиз? Ближе к финалу смех сменяется пронзительной тишиной – время делать выбор…

Тема из категории "житейское". С самого начала спектакля на память приходят родственные по духу фильмы «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит». Ведь не придуманные истории – фактические картинки из жизни («Людк, а, Людк!…») . Сюжеты вроде бы примитивные, но важно же даже не что рассказано, а как! И вот это полное погружение в «бытовуху» приводит к тому, что так или иначе примеряешь на себя, на свой человеческий опыт происходящее на сцене. И, судя по единодушной реакции публики, в главном все мы очень похожи. Выходит, история будто бы про каждого и одновременно про всех нас. История, рассказанная с любовью, и про любовь…

Елена СЛЮСАРЕВА

ФОТО Вадим Кожин

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Сенатская комиссия: французское правительство скрывало нарушения компании Nestlé

Мир 17:59

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Сенат Франции обвинил правительство в сокрытии фактов использования запрещенных методов фильтрации минеральной воды концерна Nestlé. По данным комиссии, компания годами нарушала нормы. Ущерб оценивается в более чем 3 млрд евро. Макрон заявил, что был не в курсе, сообщает Euronews.

Сенат Франции обвинил правительство в сокрытии фактов использования запрещенных методов фильтрации минеральной воды концерна Nestlé. По данным комиссии, компания годами нарушала нормы. Ущерб оценивается в более чем 3 млрд евро. Макрон заявил, что был не в курсе, сообщает Euronews.

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«Закрывать — это не решение»: Глава МИД Молдовы в Латвии дает советы по информационной гигиене

Важно 17:51

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Влияние кремлевской пропаганды во взявшей курс в ЕС Молдове все еще очень сильно чувствуется. И то, что с началом полномасштабной войны в Украине официальный Кишенев решил прекратить трансляцию федеральных российских каналов, — лишь полдела. Не менее важно дать жителям альтернативный качественный контент — на всех языках, на которых жители хотят его потреблять. И страна ищет для этого ресурсы. Об этом глава МИД Молдовы Михаил Попшой рассказал передаче «Подробности» на Латвийском радио 4.

Влияние кремлевской пропаганды во взявшей курс в ЕС Молдове все еще очень сильно чувствуется. И то, что с началом полномасштабной войны в Украине официальный Кишенев решил прекратить трансляцию федеральных российских каналов, — лишь полдела. Не менее важно дать жителям альтернативный качественный контент — на всех языках, на которых жители хотят его потреблять. И страна ищет для этого ресурсы. Об этом глава МИД Молдовы Михаил Попшой рассказал передаче «Подробности» на Латвийском радио 4.

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1 июля тарифы на электричество взметнутся: за отключение от БРЭЛЛ заплатят латвийцы

Выбор редакции 17:41

Выбор редакции 0 комментариев

Передача Nekā Personīga на телеканале TV3 провела расследование и выяснила неожиданное: обещания чиновников, что отключения от БРЭЛЛ латвийцы в счетах за электричество практически не заметят, оказались обманом, пишет портал Grani.lv. Есть решение: ежемесячные расходы, которые повлекло за собой это отключение, возложить большей частью на потребителей. Оно принято на закрытом заседании Минклимата, о чем нам не рассказывали.

Передача Nekā Personīga на телеканале TV3 провела расследование и выяснила неожиданное: обещания чиновников, что отключения от БРЭЛЛ латвийцы в счетах за электричество практически не заметят, оказались обманом, пишет портал Grani.lv. Есть решение: ежемесячные расходы, которые повлекло за собой это отключение, возложить большей частью на потребителей. Оно принято на закрытом заседании Минклимата, о чем нам не рассказывали.

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На политическую рекламу потрачено более полутора миллионов евро: кто из политиков не скупится?

Новости Латвии 17:35

Новости Латвии 0 комментариев

 В преддверии предстоящих выборов в самоуправления партии заключили договоры об ограниченных расходах на предвыборную кампанию на сумму 1 601 853 евро, при этом по расходам лидируют "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и "Новое Единство", сообщили агентству ЛЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК).

 В преддверии предстоящих выборов в самоуправления партии заключили договоры об ограниченных расходах на предвыборную кампанию на сумму 1 601 853 евро, при этом по расходам лидируют "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и "Новое Единство", сообщили агентству ЛЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК).

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Кто будет править Ригой до 2029? Объединение партий неизбежно: рассматриваем варианты

Важно 17:13

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В преддверии выборов регулярно публикуются рейтинги популярности политических сил, которые борются за власть в Риге на следующие годы. В них заметны как неожиданные взлеты, так и внезапные падения. Однако уже сегодня, за несколько недель до выборов в самоуправления, можно смело утверждать: одна партия большинство взять не сможет. Давайте рассмотрим наиболее вероятные варианты объединений, которые определят будущее столицы.

В преддверии выборов регулярно публикуются рейтинги популярности политических сил, которые борются за власть в Риге на следующие годы. В них заметны как неожиданные взлеты, так и внезапные падения. Однако уже сегодня, за несколько недель до выборов в самоуправления, можно смело утверждать: одна партия большинство взять не сможет. Давайте рассмотрим наиболее вероятные варианты объединений, которые определят будущее столицы.

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Искусственный интеллект втолковывает русскому, что деруссификация Латвии — необратима (ВИДЕО)

Выбор редакции 17:07

Выбор редакции 0 комментариев

У себя в социальных сетях деруссификаторы Латвии и сочувствующие им репостят видео автора Олега Зеленко, на котором уже искусственный интеллект пытается донести до русскоязычного, что или надо выучить язык, или ехать в известном направлении.

У себя в социальных сетях деруссификаторы Латвии и сочувствующие им репостят видео автора Олега Зеленко, на котором уже искусственный интеллект пытается донести до русскоязычного, что или надо выучить язык, или ехать в известном направлении.

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Передача квартиры в дар от деда внуку: процесс оформления и возможные нюансы

Юридическая консультация 17:01

Юридическая консультация 0 комментариев

"Мой дед хочет передать мне в собственность свою квартиру. Мы живем в ней вместе, так как мои родители и бабушка умерли, а я — его единственный внук и наследник. Хотел бы уточнить, как правильно оформить передачу квартиры? Нужно ли обязательно обращаться к юристу? Какие документы нужно составить, и сколько в целом стоит оформление?"

"Мой дед хочет передать мне в собственность свою квартиру. Мы живем в ней вместе, так как мои родители и бабушка умерли, а я — его единственный внук и наследник. Хотел бы уточнить, как правильно оформить передачу квартиры? Нужно ли обязательно обращаться к юристу? Какие документы нужно составить, и сколько в целом стоит оформление?"

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