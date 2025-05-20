И бывшая – по прозвищу «Холера»: в Театре Чехова премьера – про любофф…

Спектакль показывают в Аркаде Театра Чехова (поблизости от основного здания). Кто ещё не был, тому бонусом дополнительные впечатления. На мой вкус, зал стильный, при этом уютный и удобный.

Действо длится чуть меньше двух часов (без перерыва). В ролях - супруги Фечины, Дарья и Анатолий. Но на сцене супругов вы не увидите. Перевоплощение полное – совершенно чужие люди, которых гонит навстречу друг другу холод одиночества.

История, казалось бы, грустная, но как рассказана! Легко, остроумно, публика смеётся почти весь спектакль – что ни фраза, то готовый афоризм.

Не хотелось бы раскрывать подробности сюжета. При всей его простоте, интрига там, что называется, на интриге. А как иначе: на что только не способен мужчина в стремлении добиться женщины. Особенно, чтоб ненадолго – весело и без последствий. А на что способна женщина, чтоб этого мужчину привязать всерьёз и навсегда! А можно ли склеить разбитую чашку, а нужно ли? Или купить разом новый сервиз? Ближе к финалу смех сменяется пронзительной тишиной – время делать выбор…

Тема из категории "житейское". С самого начала спектакля на память приходят родственные по духу фильмы «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит». Ведь не придуманные истории – фактические картинки из жизни («Людк, а, Людк!…») . Сюжеты вроде бы примитивные, но важно же даже не что рассказано, а как! И вот это полное погружение в «бытовуху» приводит к тому, что так или иначе примеряешь на себя, на свой человеческий опыт происходящее на сцене. И, судя по единодушной реакции публики, в главном все мы очень похожи. Выходит, история будто бы про каждого и одновременно про всех нас. История, рассказанная с любовью, и про любовь…

Елена СЛЮСАРЕВА

ФОТО Вадим Кожин