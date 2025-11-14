Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Хроническая усталость? Поможет простой анализ крови

Редакция PRESS 14 ноября, 2025 12:18

Азбука здоровья 0 комментариев

Учёные из Великобритании недавно представили прототип анализа крови, который способен отличать синдром хронической усталости (ME/CFS) от нормального переутомления. Исследователи изучали не мутации, а эпигенетические сигнатуры и особенности трёхмерной структуры ДНК. По первым данным точность достигает более 90 процентов, однако сам тест пока считается экспериментальным и требует крупных выборок. Тем не менее новость уже вызвала большой интерес, особенно у женщин после сорока пяти лет, потому что именно в этой возрастной группе усталость становится самым запутанным симптомом медицины.

Проблема в том, что хроническая слабость в этом возрасте далеко не всегда связана с ME/CFS. Очень часто её путают с естественными гормональными изменениями пременопаузы и перименопаузы. У женщин в этот период меняется уровень эстрогенов и прогестерона, из-за чего возникают нарушения сна, резкие приливы, колебания давления, туман в голове и эмоциональные перепады. Всё это выглядит похоже на хроническую усталость, но имеет совершенно другую природу. При этом состояние обычно не обостряется спустя сутки после нагрузки, как это бывает при ME/CFS.

Есть и другие частые причины. Например, анемия. Низкий уровень железа вызывает слабость, одышку и проблемы с концентрацией. Достаточно простого анализа крови, чтобы исключить этот фактор. Гипотиреоз, то есть снижение функций щитовидной железы, тоже маскируется под хроническую усталость. Люди замечают медлительность, сонливость, сухость кожи и прибавку веса, хотя причина лежит в гормонах щитовидки. Не стоит забывать и о стрессовом истощении, которое развивается у людей, долго живущих в напряжении. При нём тоже появляется усталость, нарушения сна и раздражительность, но отдых хоть немного улучшает состояние. Для ME/CFS это не характерно.

Именно поэтому новый тест вызывает надежду, но не должен восприниматься как готовое решение. Чтобы диагноз был точным, медицина должна научиться различать усталость нейроиммунного происхождения, гормональные колебания, железодефицит, нарушения щитовидной железы и последствия хронического стресса. У каждого состояния свои механизмы и свои маркеры, а симптомы часто пересекаются.

Поэтому пока тест проходит проверку, врачи по-прежнему опираются на комплексный подход: анализы крови, оценку гормонального фона, работу щитовидной железы, результаты сна и главное — реакцию организма на физическую нагрузку. Если через день после обычной активности самочувствие резко ухудшается на длительное время, это характерно для ME/CFS. Если усталость идёт волнами, появляется вместе с приливами или нарушениями цикла, больше похоже на перименопаузу. Если улучшение наступает после отдыха, чаще виноват стресс.

Появление экспериментального теста — важный шаг. Он показывает, что синдром хронической усталости имеет биологическую основу, а не «психологическую природу». Но до реальной клинической диагностики ещё нужно время. Пока же лучшая стратегия — разбираться во всех возможных причинах усталости, особенно после сорока пяти лет, когда организм естественно проходит через несколько перекрывающихся этапов.

Объединим народ и завоюем мир… грибами: airBaltic поступило предложение

Важно 12:49

Важно 0 комментариев

Национальная авиакомпания «airBaltic» украсила несколько новых самолётов рисунками. Все началось с флагов стран Балтии, затем один из самолетов  украсили изображениями живой природы Латвии — птицами и насекомыми. И вот компании подали новую идею для демонстрации национальной идентичности.

Национальная авиакомпания «airBaltic» украсила несколько новых самолётов рисунками. Все началось с флагов стран Балтии, затем один из самолетов  украсили изображениями живой природы Латвии — птицами и насекомыми. И вот компании подали новую идею для демонстрации национальной идентичности.

Читать
Загрузка

«Русский — мой язык, бояться не буду»: СГБ передала дело Росликова в прокуратуру

Новости Латвии 12:32

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) в пятницу передала в прокуратуру для начала уголовного преследования дело против депутата Рижской думы и члена партии "Стабильности!" Алексея Росликова за разжигание ненависти и вражды между латышами и русскими, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Служба государственной безопасности (СГБ) в пятницу передала в прокуратуру для начала уголовного преследования дело против депутата Рижской думы и члена партии "Стабильности!" Алексея Росликова за разжигание ненависти и вражды между латышами и русскими, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Читать

Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс

Важно 12:24

Важно 0 комментариев

"Вы, возможно, уже слышали о так называемой «конкуренции» на правом берегу Риги, где работает несколько котельных на древесных опилках. Они получают неадекватно высокую прибыль — до 23–45 % рентабельности. Большинство этих частных котельных в зимний сезон поставляют тепло «Rīgas Siltums» по максимально возможной цене — 77 евро/МВтч, - пишет Андрис Кулбергс на портале Pietiek.com.

"Вы, возможно, уже слышали о так называемой «конкуренции» на правом берегу Риги, где работает несколько котельных на древесных опилках. Они получают неадекватно высокую прибыль — до 23–45 % рентабельности. Большинство этих частных котельных в зимний сезон поставляют тепло «Rīgas Siltums» по максимально возможной цене — 77 евро/МВтч, - пишет Андрис Кулбергс на портале Pietiek.com.

Читать

Санкции нарушил: суд оставил без изменений приговор главреду Sputnik Latvija Валентину Роженцову

Важно 12:21

Важно 0 комментариев

Курземский окружной суд на этой неделе оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым главному редактору кремлёвского пропагандистского портала «Sputnik Latvija», гражданину Латвии Валентину Роженцову, за нарушение санкций Европейского Союза (ЕС) назначено два года лишения свободы, узнало агентство LETA в окружном суде.

Курземский окружной суд на этой неделе оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым главному редактору кремлёвского пропагандистского портала «Sputnik Latvija», гражданину Латвии Валентину Роженцову, за нарушение санкций Европейского Союза (ЕС) назначено два года лишения свободы, узнало агентство LETA в окружном суде.

Читать

Центр защиты прав потребителей о скидках в интернете: что правда — что обман?

Новости Латвии 12:09

Новости Латвии 0 комментариев

Многие потребители предпочитают делать покупки через интернет-магазины и маркетплейсы. И немаловажную роль здесь играет цена товара. Периодически электронные торговцы объявляют распродажи со скидками. Но насколько они реальны? Иногда это оказывается обычным маркетинговым ходом: цена товара заранее повышается, а затем объявляются «скидки», и конечная стоимость оказывается выше прежней. Применяется ли подобная практика в электронной коммерции на самом деле, выяснял Центр защиты прав потребителей (PTAC). Каковы же результаты расследования?

Многие потребители предпочитают делать покупки через интернет-магазины и маркетплейсы. И немаловажную роль здесь играет цена товара. Периодически электронные торговцы объявляют распродажи со скидками. Но насколько они реальны? Иногда это оказывается обычным маркетинговым ходом: цена товара заранее повышается, а затем объявляются «скидки», и конечная стоимость оказывается выше прежней. Применяется ли подобная практика в электронной коммерции на самом деле, выяснял Центр защиты прав потребителей (PTAC). Каковы же результаты расследования?

Читать

«Какого чёрта?!» Почему Фонд интеграции так далёк от интеграции — дискутировали на LTV

Важно 11:59

Важно 0 комментариев

В эфире программы "Что происходит в Латвии?" на LTV собравшиеся политики и представители неправительственных организаций попытались обсудить проблему консолидации общества и необходимость содержания Фонда общественной интеграции (SIF).

В эфире программы "Что происходит в Латвии?" на LTV собравшиеся политики и представители неправительственных организаций попытались обсудить проблему консолидации общества и необходимость содержания Фонда общественной интеграции (SIF).

Читать