Хроническая усталость? Поможет простой анализ крови

Проблема в том, что хроническая слабость в этом возрасте далеко не всегда связана с ME/CFS. Очень часто её путают с естественными гормональными изменениями пременопаузы и перименопаузы. У женщин в этот период меняется уровень эстрогенов и прогестерона, из-за чего возникают нарушения сна, резкие приливы, колебания давления, туман в голове и эмоциональные перепады. Всё это выглядит похоже на хроническую усталость, но имеет совершенно другую природу. При этом состояние обычно не обостряется спустя сутки после нагрузки, как это бывает при ME/CFS.

Есть и другие частые причины. Например, анемия. Низкий уровень железа вызывает слабость, одышку и проблемы с концентрацией. Достаточно простого анализа крови, чтобы исключить этот фактор. Гипотиреоз, то есть снижение функций щитовидной железы, тоже маскируется под хроническую усталость. Люди замечают медлительность, сонливость, сухость кожи и прибавку веса, хотя причина лежит в гормонах щитовидки. Не стоит забывать и о стрессовом истощении, которое развивается у людей, долго живущих в напряжении. При нём тоже появляется усталость, нарушения сна и раздражительность, но отдых хоть немного улучшает состояние. Для ME/CFS это не характерно.

Именно поэтому новый тест вызывает надежду, но не должен восприниматься как готовое решение. Чтобы диагноз был точным, медицина должна научиться различать усталость нейроиммунного происхождения, гормональные колебания, железодефицит, нарушения щитовидной железы и последствия хронического стресса. У каждого состояния свои механизмы и свои маркеры, а симптомы часто пересекаются.

Поэтому пока тест проходит проверку, врачи по-прежнему опираются на комплексный подход: анализы крови, оценку гормонального фона, работу щитовидной железы, результаты сна и главное — реакцию организма на физическую нагрузку. Если через день после обычной активности самочувствие резко ухудшается на длительное время, это характерно для ME/CFS. Если усталость идёт волнами, появляется вместе с приливами или нарушениями цикла, больше похоже на перименопаузу. Если улучшение наступает после отдыха, чаще виноват стресс.

Появление экспериментального теста — важный шаг. Он показывает, что синдром хронической усталости имеет биологическую основу, а не «психологическую природу». Но до реальной клинической диагностики ещё нужно время. Пока же лучшая стратегия — разбираться во всех возможных причинах усталости, особенно после сорока пяти лет, когда организм естественно проходит через несколько перекрывающихся этапов.