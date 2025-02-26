Хотят нами манипулировать и посеять панику! Главред портала рассказала о фейковых письмах «читателей»

Туне, как главред издания, получает письма от читателей. И привела пример писем, фейковая информация из которых не ушла в печать только благодаря внимательности журналистов.

Действительно ли в Адажи было шумно?

«Скажу честно, на первое письмо я «попалась». Оно пришло вроде как от отца семейства, который жаловался на то, что на военной базе в Адажи прошлой ночью было очень шумно, что было ощущение, что начался война. Ребенок не могу заснуть, весь дом дрожал от шума. Что на самом деле происходит?», - описывает содержание пришедшего в редакцию письма Тунте.

Подозрения появились в тот момент, когда похожее письмо пришло к её коллеге, но с некоторым отличием – имя и фамилия отправителя были другими. Нюансы письма говорили о том, что текст, скорее всего, переводили с помощью программы. Латыш так бы точно не написал, рассказывает журналист.

Чтобы проверить информацию, она позвонила знакомому, который живет в Адажи. И получила ответ, что никакого шума ночью не было.

На эту тему в редакцию пришло еще два письма. У каждого был свой автор, но все написаны в одном стиле. Адреса электронной почты не содержали имён.

«К нам письма с жалобами приходят регулярно. Но не бывает такого, чтобы про одно и то же – прямо пачками, как было в этом случае. Плюс я опросила многих жителей Адажи, и все подтвердили, что никакого шума не было. Не может быть, чтобы один дом от шума дрожал так, что спать нельзя, а в других ничего не слышно», - размышляет Тунте.

Она заметила, что на других порталах уже вышли статьи про шум, судя по всему на основе похожих полученных писем. И в статьях было указано, что НВС действительно подтверждает, что происходили учения. Но цитаты от «читателей» в этих статьях точно такие же, как и в полученных письмах.

Тогда Тунте обратилась к Янису Слайдиньшу, показала ему письма и от отметил, что описанное в них не могло быть правдой. Что эти письма идут из России, это схема известная и обычно их рассылают в то время, когда действительно происходят учения. Цель таких писем – посеять панику.

Так нами пытаются манипулировать, пишет Тунте.

Проверка вместимости моргов Даугавпилса?

«И вот второй пример, которым я тоже решила поделиться. Через пару недель я получила сообщение от «доброжелательницы», якобы работающей в даугавпилсской больнице, которая якобы получила письмо о сборе данных о вместимости моргов в Латгалии. Письмо на русском языке.

И снова возникло замешательство, потому что даже власти подтвердили, что такие статистические сборы данных действительно время от времени проводятся, что в этом нет ничего необычного. Кроме того, письмо, скриншот которого я получила, подписано человеком, чье имя я могу сразу же узнать из официальных источников, погуглив выясняется, что она действительно там работает.

Я решила подождать несколько дней, и пока не затрагивать эту тему, но «доброжелатель» была весьма настойчива. Она писала еще, добавляла еще больше ужасных слов о том, что это безумие, пыталась протащить статью о том, что в Латгалии теперь подсчитывают места в моргах и что-то затевается.

Позже, однако, я получила ответ от экспертов, что письмо действительно не соответствует действительности, никаких данных в данный момент не собирается, у людей нет причин для паники. Кто-то снова пытается поднять тревогу в СМИ. На этот раз, однако, я заметила, что мои коллеги тоже не подхватили эту идею, а один портал разместил обличительную статью, потому что тоже понял, что это манипуляция», - пишет Тунте, ссылаясь на нашу статью.

Важно сделать выводы!

«Таких писем становится все больше и больше. Почти каждый день по одному. Почему я решила написать все это? Как журналисты, мы хорошо научились отличать настоящие новости от фальшивых, мы стараемся быть как можно более бдительными. Но сегодня фальшивые новости настолько профессиональны, что даже нам трудно заметить те маленькие нюансы, которые их выдают. Но мы стараемся. И мы немедленно сообщаем об этом ответственным лицам, которые принимают меры в зависимости от ситуации.

Будьте очень, очень осторожны и критичны к любой информации, которую вы получаете по электронной почте, читаете в социальных сетях, потому что они действительно пытаются манипулировать нами, пытаются посеять в нас тревогу, которая совершенно не нужна в данный момент. Давайте сохраним здравый смысл!», - призывает Тунте.