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Хотите усадебку? В Видземе выставили на продажу особняк Цирсту: почём же?

Редакция PRESS 5 ноября, 2024 15:47

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TV3

В Видземе на продажу выставили историческую усадьбу. Особняк Цирсту (на немецком - Zirstenhoff - «резная усадьба») выставлен на продажу за 187 000 евро, сообщает TV3.

Историческое здание расположено на Видземской возвышенности, Цесисское самоуправление, Инешский приход, в уединенном и тихом месте на берегу реки Огре, в 120 километрах от Риги. В непосредственной близости находится несколько городов, таких как Мадона (46 километров), Эргли (15 километров), а также Брежгская гора, озеро Инес, озеро Алаукста, Гайзинькалнс и другие места отдыха и достопримечательности.

В исторических документах здание упомянвется еще в 16 веке, когда оно принадлежало роду Тизенхаузенов. В 1764 году поместье перешло к семье Страндманисов. Нынешний особняк, кирпичное здание в неоготическом стиле, был построен банкиром Магнусом Фридрихом фон Штрандманом в 1886 году. Он был задуман как гостевой дом, где также можно было проводить встречи.

TV3

Владелец отмечает, что усадебный комплекс состоит из главного здания и двух дополнительных построек: амбара и башни.

Главное здание имеет общую площадь более 600 квадратных метров. В нем два этажа, подвал и чердак, которые можно приспособить под жилые помещения.

Сейчас здание законсервировано. И чтобы жить в нем, потребуется ремонт крыши и проведение в здание водопровода. Пока вода в доме - только из колодца. Амбар находится в хорошем состоянии, а вот башня требует полной реновации.

TV3

Владельцы отмечают, что для усадьбы разработан проект развития, предусматривающий два сценария: гостевой дом с четырьмя равноценными апартаментами повышенной комфортности в главном здании, пентхаус и возможность развития гостевых комнат в других зданиях, а также сауна и спа-центр. Второй вариант развития - создание частного дома для отдыха и представительства.

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