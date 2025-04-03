«Хочу замуж за красивого и богатого»: можно ли верить сайтам знакомств?

Какой одинокой женщине не хочется выйти замуж за богатого и обеспеченного человека? И американский военный является идеальной кандидатурой. Но чаще всего это мошенник. Одним из самых распространенных способов интернет–разводов последнего времени как раз и являются американские «военные» аферисты. Их цель — женщины из стран Восточной Европы и постсоветского пространства, разместившие свои объявления на международных интернет–сайтах знакомств.

И поскольку фантазия у мошенников богатая, на них может откликнуться какой–нибудь американский военнослужащий или военный врач, причем в высоком чине. Как правило, он находится в горячей точке (обычно в Афганистане, но в последнее время — в Сирии или в какой–либо неспокойной африканской стране), является вдовцом или разведен. Подтверждением этого служат его фотографии в военной форме с боевыми наградами или в боевом снаряжении на фоне пустыни. Но обязательно его контракт заканчивается где–то через один–два месяца, мужчина возвращается в США и демобилизуется, после чего будет получать хорошую пенсию.

«Военные» могут быть не только из США, но и из любой другой страны НАТО. Ведь они получают хорошую зарплату плюс боевые выплаты — следовательно, являются выгодными женихами.

Если потенциальная жертва откликается, то «военный» вступает в переписку. Он будет писать нежные письма, засыпать комплиментами, признаваться в любви, строить планы совместной жизни на будущее. Авторы посланий являются хорошими психологами, к тому же для них это бизнес. Поэтому даже если у дамы слабые познания в английском, то потенциального «жениха» это не остановит. Он будет общаться через Google–переводчик.

Впрочем, в Латвии, в отличие от России, Украины или Беларуси, английский для многих женщин не является проблемой. Большинство мошеннических схем проводятся через мессенджеры, поэтому злоумышленник будет настаивать перейти в Telegram или WhatsApp. Но обычно эти разговоры недолги, так как, по его словам, в условиях боевых действий выходить на видеосвязь запрещено. И собеседник может даже напоминать человека с фотографии.

Как только абонент почувствует, что чувства возобладали над осторожностью, начинается второй этап обработки, ради которого и затевалась вся афера.

Хочет вывезти ценности

И тут «жених» обращается с просьбой. Здесь возможны варианты. Он купил украшение или что–то еще, что стоит недорого в той стране, где находится он, но имеет большую ценность в его/вашей стране, и хочет сделать вам подарок. Либо он нашел чемодан с долларами/бриллиантами во время военной операции и хочет переслать их из страны, а вы самый близкий для него человек, и, значит, посылать это он будет вам. Или, наконец, спас члена королевской семьи или местного шейха, богатого человека в той стране, от гибели, за что его вознаградили.

В общем, у него появились некие ценности, которые он хочет переслать вам (для начала — на временное хранение). Ведь вы уже почти его жена, он так вас любит и все такое… А поскольку все эти деньги/украшения (или что он там еще придумал) добыты не совсем легально, то он не хочет все это афишировать, платить налоги, перевозя ценности официальным путем.

В Интернете можно найти черные списки подобных женихов с комментариями. Вот одна из публикаций: «Увидела среди фото, размещенных здесь, мошенника, который встретился мне под именем Paul Morrison. Искала в Инете это фото, и оно используется под большим количеством разных имен.

Схема стандартная: 56 лет, военный врач в Сирии, вдовец, 14–летний сын учится в военной академии. Через полгода — завершение контракта. Напряженная военная обстановка, талибы убили коллегу, хочет вывезти ценные вещи: награды, пенсионные документы, деньги и инвестиционные сертификаты почти на миллион долларов. Собирается после службы переехать в Россию и стать гражданином РФ, типа немного знает русский, так как 15 лет назад работал в Москве, в Европейском центре. Ищет исключительно русскую жену. Просил принять посылку".

Посылка обязательно будет отправляться дипломатической почтой или сотрудником Красного Креста. Мужчина может даже написать точные даты, когда вам нужно встречать самолет и вашу посылку от него. Понятно, что посылки не будет, так как спустя некоторое время она застрянет на таможне где–нибудь в Турции или ОАЭ.

Далее по сценарию любимый «почти муж» пишет, что нужно выплатить курьеру некую сумму денег, чтобы груз отправился дальше (как вариант, нужно заплатить еще, чтобы его не вскрывали). Сумма может быть разной, в зависимости от вашего благосостояния, которое мошенник оценивает по итогам переписки.

Но сам заплатить взятку лжеофицер не может, чтобы не привлекать внимания командования. Параллельно с просьбой о деньгах идут пылкие признания в любви, уверения в том, что у него абсолютно безвыходная ситуация и именно поэтому он обращается к вам с такой просьбой, ему жутко неудобно, но все сложилось так…

Иными словами, на женщину идет массированная психологическая атака. В подтверждение могут прислать даже копии документов с таможни, квитанции о посылке. Могут звонить даже посторонние люди, представляясь курьерами или дипломатами. Понятно, что, стоит только перевести деньги, как начинаются новые проблемы, требующие очередных финансовых вливаний. И как только мошенники понимают, что взять больше нечего, они незамедлительно обрывают все контакты.

Иногда вместо посылок используется другой сценарий вымогательства денег. У кавалера в условиях боевых действий заблокирован банковский счет, который разблокируют только по возвращении на родину. И «жених» просит в долг некоторую сумму, чтобы приехать в Латвию к своей любимой.

Включите разум

Понятно, что всем хочется «большой и чистой любви», но, уважаемые дамы, включайте разум, когда видите среди потенциальных женихов американского полковника или генерала. С чего бы это он так вдохновился вами? Часто мошенники используют фотографии подлинных американских военных, причем в высоких чинах.

А однажды для роли состоятельного американского жениха злоумышленники даже воспользовались фотографией одного влиятельного латвийского политика. Но фотографию всегда можно «пробить» в Интернете. Иногда применяется нехитрый фотошоп, который распознается невооруженным глазом.

И как только начинаются просьбы о высылке денег, надо тут же категорически дать понять, что спонсировать его не будете.

При этом нужно полностью игнорировать все звонки, не поддаваясь на прессинг. Как только мошенник поймет, что денег не получит, он незамедлительно прекратит общение, поскольку параллельно обрабатывает нескольких «невест», так как это его бизнес.

Следует также помнить, что даже после обращения в полицию шансы найти аферистов ничтожно малы. Ведь IP–адреса компьютеров, с которых велась переписка, могут находиться в любой стране мира.

Александр ФЕДОТОВ