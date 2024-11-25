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«Хочу обнять водителя, который поморгал мне фарами»: крик души

Редакция PRESS 25 ноября, 2024 10:02

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С трогательным воззванием обратилась жительница Латвии к незнакомому водителю в группе Ездуны на Фейсбуке.

-Спасибо Вам, добрый человек, который ехал в сторону Патарниеки вчера (в субботу вечером, - прим. ред.) в районе 21.30 , который спас нас от страшного столкновения с лосем! Страшно подумать как все могло закончиться, если бы не Вы. Вы просто спасли нам жизнь. Точнее ТРИ жизни, в том числе жизнь моего ребенка. Хотелось развернуться, догнать Вас и обнять.
Бесконечное Вам спасибо и дай Бог здоровья и благополучия Вам и Вашим близким.

Комментаторы приняли активное участие в обсуждении ситуации. Некоторые делились опытом. Другие радостно удивлялись тому, что есть ещё среди нас люди, готовые прийти на помощь и позаботиться о других, незнакомых людях.

-Всё просто друзья, заметил на обочине лося  и встречной машине моргаешь фарами,пока не сравняешься с едущей на встречку машиной, сколько раз так спасали... внимательной езды и берегите себя

-Действительно здоровья и удачи этому человеку! Уберёг от большой беды!
Даже от встречи с косулей, которую я пережил месяц назад, проблемы! А про лося и говорить нечего о последствиях!

-Я просто впервые с таким столкнулась. Как и лося впервые в жизни на дороге увидела. Поэтому захотелось просто поблагодарить доброго человека, может он есть в этой группе и прочитает. 

-Шикарно читать такие комментарии и посты , прям бальзам на душу

-Несколько лет назад меня так же водитель фуры предупредил, только лось там не шёл, а стоял как раз на той полосе, по которой я ехала и на ближнем свете я бы его вовремя не увидела (так, чтобы успеть полностью остановиться).

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