Хлеб заплесневел в два дня: на магазин жалуются в соцсети

Вот ее посты в переводе:

"Просыпаюсь, и по-прежнему внутри все кипит. Недавно в магазине Citro около дома друг купил хлеб... с переклеенной датой... так что быстрее заплесневел, так как настоящая дата неизвестна. Сама работаю в магазине - уже 3-4 года точно. И никакой хлеб не обматывают скотчем. Он весь идет с пластмассовыми зажимами. Если их нет - есть специальная штучка для заматывания, которую не сравнить с обычной клейкой лентой. Конечно, написала жалобу.

Продавщица говорит: пусть выходит, не надо здесь стучать.

ПРОДАВАЙТЕ ТОВАР С ДЕЙСТВУЮЩИМ, А НЕ ИСТЕКШИМ СРОКОМ ГОДНОСТИ, И ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ.

Подруга однажды в том же самом Citro купила шоколад со сроком, устаревшим на ГОД. Я понимаю, случается пропустить срок, но как ты можешь продавать клиентам?! С каких пор нам, продавцам/консультантам/работникам, можно угрожать людям и их терроризировать?! Конечно, будет еще один звонок главным за эту выходку. Публично - ФУ. Продавщице самой бы стоило нервы проверить.

Вчера отправила друга в магазин, ну, хочется чего-то перекусить.

1. Следят за ним, как за вором, стоят и нахально пялятся на него.

2. Грозят полицией - нельзя снимать видео и фото - даже камера не была открыта!!! Просто "Вацап" с недописанным сообщением мне - что лучше взять.

3. Заведующая быстро выскочила из магазина.

4. Продавщица продолжает терроризировать.

Друг спокойно, без ругательств, говорит, что не надо следить. Он даже камеру не открыл. Продолжают грозить полицией - ок, пусть вызывают".

Редакция LA.LV связалась с автором постов - Андой. На присланном ею фото видно, что у двух из трех батонов хлеба упаковка заклеена скотчем.

"Специальным пистолетом пробили другой срок - лучше. Настоящий неизвестен", - заявляет Анда. Она говорит, что хлеб заплесневел в два дня. Она проработала в другом продуктовом магазине не меньше четырех лет, поэтому сразу поняла, что так упаковку не закрывают.

О ситуации Анда сообщила магазину в приложении Messenger. В конкретном магазине она эту ситуацию решать не стала, но рассказала, что после электронной переписки с Citro продавщица в магазине стала вести себя очень агрессивно. На вопрос, сказала ли Анда работникам магазина о продукции, проданной с нарушениями, она ответила, что продавщица это очень хорошо знала. Причиной агрессивного поведения продавщицы было присутствие заведующей. Продавщица сказала, что "нечего уцененку покупать". Анда сообщила редакции адрес конкретного магазина, но не стала называть дату, когда все это случилось.

В Citro о происшествии узнали от LA.LV.

Руководитель Citro по маркетингу Гунта Стреле поясняет, что эта женщина не подавала жалобу в Citro и не писала в Messenger. "Если бы она прислала [жалобу], ясно, что мы связались бы с ней", - заявляет Стреле, добавив: будь известно, когда и где это произошло, можно было бы посмотреть записи с камер и разобраться в ситуации. "В любом случае клиент в первую очередь должен идти в магазин и решать это дело с заведующим", - поясняет представитель предприятия.

Стреле согласна с тем, что и клиенты, и продавцы бывают разные, и в бытовых ситуациях могут случиться несогласия. Однако по поводу этого случая она заявляет, что "мы ни в коем случае не являемся предприятием, где перебивают и переклеивают какие-то даты - ну нет, это слишком серьезно, чтобы рисковать".

Руководитель по маркетингу продолжает: "Такие вещи у нас в магазинах Citro не делаются, у нас же тоже магазины регулярно проверяются" и подчеркивает, что изменить дату нельзя ни теоретически, ни практически.

Разобраться, вела ли продавщица себя агрессивно, можно было бы с помощью записей с камер- при условии, что известны конкретные дата и время. "Если мы знаем, когда это было, мы можем взять на себя ответственность, посмотреть и дать вам комментарий, основываясь на реальных фактах".

Итак, представители магазина категорически отрицают жульничество со сроками и подозревают, что история Анды - нереальная.

Ситуацию прокомментировала также руководитель отдела общественных отношений Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Илзе Мейстере. Она пишет, что "Южнокурземское управление ПВС в течение последних недель не получало жалоб ни на один из пяти магазинов Citro в Кулдиге. При предыдущих проверках этой сети магазинов нарушения такого рода не выявлены".

Тем не менее продукты питания нельзя пускать в продажу по истечении их срока годности и менять срок годности, указанный изготовителем.

"Если такое нарушение замечено, надо сообщить в ПВС по телефону доверия с автоответчиком - 67027402 и оставить сообщение с указанием точного адреса торговой точки, названия продукта и информации, по которой можно его идентифицировать (срок годности, номер партии и т.д.)" - поясняет Мейстере.

(Иллюстративное фото.)