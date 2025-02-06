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Херманис с «гениальным решением» по Крыму: получится?

Редакция PRESS 6 февраля, 2025 10:52

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Режиссер Алвис Херманис, вдохновленный неординарными предложениями Дональда Трампа, предложил своё решение по Крыму в Фейсбуке.

-Человек всю жизнь занимается проектами в сфере недвижимости. Очевидно, что как профессионал он инстинктивно видит территорию сектора Газа как «площадку для сноса» с потенциалом для фантастических новых строительных проектов.

Идея взять это место в распоряжение американцев и построить там «маленькую Флориду» является гениальным решением, гарантирующим мир для всего региона в долгосрочной перспективе. Даже военная база не понадобится.

То же самое может повториться и в Крыму.

Люди, которые создавали, чтобы строить (а не разрушать или прозябать), смотрят на мир другими глазами.

Комментаторы активно поддержали дискуссию, хотя и высказывались по-разному:

-Депортации - это круто! Захват других стран (пока теоретически Канады, теперь реально - Гренландии - круто!) Так что же нам тут делать с Украиной (ой, да, она сама виновата!) и что говорить о Молотове-Риббентропе и наших депортациях? Об этнических чистках. В Югославии? в Руанде? Давай, Алвис, избавимся от всего, включая любые идеи о международных соглашениях, законах и т. д. Главное – Трамп, да? Это все исправит! Ну, с помощью Маска и других миллиардеров. А у нас самих есть кто-нибудь? Ну нет миллиардеров, а есть миллионеры, которые поклоняются Трампу!

-А теперь представим аналогичный сценарий, например, с Латвией. Поскольку мы самая отсталая страна в регионе Балтийского моря (ну, за вычетом России) - некоторые уголки Латгалии уже выглядят как Газа без всех еврейских авиабомб - чтобы решить эту проблему приезжает Трамп и объявляет, что всех латышей будут пинать по всему миру и в этой стране будет совместный проект недвижимости Шлесерса/Трампа "Лас-Вегас-Восток". Нравится идея? Потому что так будет лучше для всех!

-Если бы ничего не было предпринято, терроризм в Газе продолжил бы процветать (затрагивая все население), а нападения на Израиль только усилились бы (все больше и с большей интенсивностью).

-Понятно. Херманис читает информацию на английском языке, его «оппоненты» – на русском. Это объясняет разные видения. Информационная гибридная война – как на ладони. Плохо только, что большинство участников даже не понимают - куда они ввязались и кому служат.

 

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