Хегсет пошутил по поводу российских систем ПВО в Венесуэле

© Deutsche Welle 6 января, 2026 11:27

Мир 0 комментариев

Закупленные Каракасом у России системы ПВО "сработали не слишком хорошо" во время операции США в Венесуэле, пошутил глава Пентагона.

Министр обороны США Пит Хегсет пошутил по поводу отсутствия попыток войск Венесуэлы отразить налет авиации США во время военной операции американских сил, обернувшейся захватом Николаса Мадуро. Выступая перед военными на верфи в Вирджинии в понедельник, 5 января, Хегсет похвастался тем, что американцам удалось войти в Каракас без потерь.

"Три ночи назад в Венесуэле почти 200 наших лучших американцев вошли в центр Каракаса… - подчеркнул Хегсет, отметив, что операция прошла без единого погибшего военнослужащего США. "Похоже, те самые российские системы ПВО сработали не слишком хорошо, не так ли?" - пошутил он при этом.

Во время того же выступления Пит Хегсет заявил, что США не стремятся к конфликтам с другими странами, однако мир вступил в "новую эру конкуренции сверхдержав". В контексте этого американский министр обороны напрямую упомянул лишь Китай. По словам Хегсета, США "поднимутся, чтобы ответить на этот вызов" и будут внедрять в оборонный сектор технологии, "которые понадобятся для доминирования в будущих боевых действиях".

Венесуэла не использовала ПВО для отражения атаки США

Россия стала одним из основных поставщиков вооружений для Венесуэлы в середине 2000-х годов после того, как это прекратили делать США, отмечают СМИ. Общая сумма контрактов в этой сфере составила около 14,5 млрд долларов, при этом власти РФ позволили Каракасу брать технику в кредиты и отложили сроки их погашения.

Среди поставок вооружения из РФ в Венесуэлу были самолеты, вертолеты, наземная военная техника, а также системы ПВО, в том числе ЗРК С-300 , "Бук", модернизированные советские ЗРК "Печора-2М" и переносные ЗРК "Игла".

В мае 2025 года Николас Мадуро посетил Москву, где вместе с президентом РФ Владимиром Путиным подписал договор о стратегическом партнерстве. Документ среди прочего предполагал военно-техническое сотрудничество "в интересах укрепления обороноспособности и обеспечения безопасности двух стран".

Захват Мадуро прошел практически без боя

Операция США, получившая название "Абсолютная решимость", прошла в Венесуэле в ночь на 3 января. В ходе нее, по данным СМИ, было задействовано более 150 самолетов и беспилотников для нанесения ударов по объектам на севере Венесуэлы, включая Каракас.

Аналитики отмечают, что во время операции американская авиация практически не встретила сопротивления: сообщалось о повреждении лишь одного вертолета. Это породило почву для предположений о том, что США подкупили венесуэльских генералов, но доказательств у подобных теорий нет.

В то же время известно, что венесуэльские военные перекрыли взлетно-посадочные полосы в воздушных хабах близ Каракаса. Такие действия могли предотвратить возможную высадку американского десанта при попытке оккупации, однако, как выяснилось позднее, целью операции США был именно захват Мадуро.

Для этого спецназ "Дельта", действуя по отрепетированному сценарию , высадился с вертолетов непосредственно у резиденции венесуэльского правителя. В итоге он вместе с женой был захвачен и вывезен в США, где пара предстала перед судом по обвинениям в наркоторговле. Мадуро заявил о своей невиновности .

