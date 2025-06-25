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Гулять в городе без поводка? Начат сбор подписей за создание больше площадок для выгула собак

© Lsm.lv 25 июня, 2025 10:39

Новости Латвии 0 комментариев

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за создание в городах больше площадок для выгула собак без поводка.

Автор инициативы, Мадара Диманте, предлагает обустроить такие зоны в парках или на неиспользуемых территориях. Она считает, что эти площадки должны быть ограждены и иметь ясные правила поведения для владельцев собак.

Диманте также предлагает установить определенные временные интервалы (например, утром или вечером), когда воспитанные собаки могут гулять без поводка. Зоны можно будет обозначить специальными знаками, как это делается в других странах ЕС.

Ещё одна идея — добровольная регистрация или маркировка собак, прошедших базовую дрессировку. Это, по мнению Диманте, будет мотивировать владельцев обучать своих питомцев и при этом поможет повысить безопасность.

Кроме того, она акцентирует внимание на важности просвещения общества о том, как правильно содержать собак и контролировать их поведение в общественных местах. Это поможет создать более позитивное отношение к собакам в публичном пространстве и уменьшить предвзятость.

Диманте уверена, что такая инициатива сделает городскую среду безопаснее и спокойнее. Четко обозначенные и контролируемые зоны для выгула собак позволят снизить количество конфликтов между людьми с разными потребностями. Собаки станут более социализированными и безопасными для окружающих.

В общем, по мнению Диманте, реализация инициативы поможет сделать городскую среду более устойчивой и дружелюбной, где люди и их питомцы смогут сосуществовать в уважении и гармонии.

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