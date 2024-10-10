Гражданин Латвии, служивший в армии РФ, задержан за незаконное пересечение границы

В ходе расследования совместно со Службой государственной безопасности (СГБ) установлено, что мужчина служил в Вооруженных силах РФ.

Государственная пограничная служба в отношении лица возбудила уголовное дело по части первой статьи 284 Уголовного закона, а именно за умышленное незаконное пересечение внешней государственной границы.

С другой стороны, СГБ возбудила в отношении человека уголовное дело по статье 95.1 Уголовного закона, то есть за нарушение запрета на службу в Вооруженных Силах РФ, установленного Законом о национальной безопасности. По данным СГБ, мужчина заключил контракт на военную службу в Вооруженных Силах России.

Расследование по данным уголовным производствам продолжается, и службы будут предоставлять дополнительную информацию о ходе расследования по ходу уголовного производства.

В службах напоминают, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина не будет признана в соответствии с законом.