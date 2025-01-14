Граница на замке: предлагается полностью закрыть пограничные переходы между Эстонией и Россией

Председатель Isamaa Урмас Рейнсалу, передавая законопроект, сказал, что Финляндия уже закрыла свою границу с Россией в конце 2023 года. С тех пор Россия провела несколько гибридных атак против Эстонии и других стран-союзников.

«Как партнерские службы, так и эстонские органы безопасности неоднократно предупреждали об угрозе диверсий со стороны российских спецслужб. В качестве враждебного шага российские пограничники сняли пограничные буи на реке Нарва. В декабре в Финском заливе был совершен масштабный террористический акт с целью уничтожения эстонско-финской подводной инфраструктуры», - напомнил Рейнсалу.

По словам председателя Isamaa, временное закрытие границы между Эстонией и Россией было бы целесообразно в связи с текущей ситуацией в сфере безопасности, и у эстонских служб безопасности и правительства есть для этого возможности и правовая база.