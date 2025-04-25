Говорят по-русски и не отдают сдачу: многодетная мать имеет претензии к водителям Rēzeknes autobusu parks

Детям Эвии из Каунатас Резекненского края часто приходится ездить в Резекне в школу на автобусах перевозчика Rēzeknes autobusu parks. По словам женщины, некоторые водители грубы в общении с пассажирами. И не говорят с нею, латышскоговорящей, на государственном языке. Она даже сомневается, что они вообще знают латышский.

Эвия также рассказала, что были ситуации, когда при покупке билета водитель не хотел отдавать сдачу.

"Я стою и жду, когда он даст [сдачу], но он этого не делает. Никакой реакции, абсолютно! Он только сказал: «Чего вы стоите?! проходите вперед!» Сказал по-русски", - жалуется пассажирка. Она говорит, что в транспорте пользуется скидкой для многодетной семьи. И тогда билет ей стоит 54 центра. Когда с евро ей не дали сдачу, она пришла в ужас, потому что не знала, на что ей ехать обратно.

Женщина также была весьма раздражена ситуацией, в которой оказался ее ребенок-подросток этой весной. Эвия рассказала, что, когда её сын ждал автобуса, чтобы поехать в школу, водитель остановился рядом с ним и велел перейти на другую сторону улицы, он якобы заберет его, когда высадит всех людей в Каунате и пойдет на разворот. Мальчик так и сделал. Но когда водитель высадил пассажиров, он проехал мимо мальчика. Забыв его на той остановке, где сам же велел ждать.

По словам руководства Rēzeknes autobusu parks, ребенка на остановке никто не забыл. Мальчика в установленном месте по их словам не было. Что же касается информации по поводу не выданной сдачи, то член правления Rēzeknes autobusu parks Светлана Смуле утверждает, что они не получили ни одной подобной жалобы и им о таких случаях неизвестно.

Что же касается госязыка, то по словам Смуле, все водители знают госязык в достаточно степени, чтобы исполнять свои обязанности.

У Rēzeknes autobusu parks есть страница на Facebook, куда можно писать жалобы. Информация о том, куда можно пожаловаться - есть в каждом автобусе и на каждой остановке. И Смуле утверждает, что они реагируют на каждую жалобу.

Сами же водители автобусов заявляют, что народ в Латгалии - прекрасный и никаких ссор или жалоб на их сервис ни разу не было.