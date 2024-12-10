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Государству нужны деньги в бюджет: новые паспорта снова подорожают

© Lsm.lv 10 декабря, 2024 17:38

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Со следующего года стандартная цена изготовления паспорта вырастет на 10 евро, достигнув 44 евро, а в 2026 году — вырастет еще на 6 евро, достигнув 50 евро. Аналогичным образом будет увеличена плата за изготовление ID-карты. Правительство утвердило соответствующие изменения, сообщает LSM+.

С 2025 года государственная пошлина за выдачу паспорта в обычном порядке, то есть в течение 10 рабочих дней, будет увеличена на 10 евро – вместо прежних 34 евро за паспорт придется платить 44 евро. С другой стороны, с 2026 года за изготовление паспорта в течение 10 рабочих дней придется платить уже 50 евро.

Плата за изготовление удостоверения личности (ID-карты) в течение 10 рабочих дней со следующего года также увеличится на 10 евро – вместо прежних 15 евро придется платить 25 евро. С 2026 года изготовление eID-карты в стандартном порядке будет стоить 30 евро.

После повышения цен сохранятся льготы по государственной пошлине за выдачу документов, удостоверяющих личность
– для детей и молодежи до 20 лет, пенсионеров, а также лиц с инвалидностью I или II группы. Для этих групп плата за стандартное изготовление документа вырастет на 5 евро и в 2025, и в 2026 году. Таким образом, для льготников с 2025 года изготовление паспорта в течение 10 рабочих дней будет стоить 20 евро, с 2026 года  — 25 евро, а ID-карта будет стоить 10 евро с 2025 года, а  с 2026 года — 15 евро.

Если человек подал документы на изготовление паспорта или ID-карты до 1 января 2025 года и уплатил пошлину в указанный срок, но получил готовый документ в следующем году, он заплатит по старому тарифу. То же самое касается изменения ставки госпошлины с 1 января 2026 года.

В Министерстве внутренних дел пояснили, что за счет повышения цен планируется привлечь дополнительные средства в госбюджет. Их используют для укрепления внутренней безопасности страны, которая является одним из приоритетов бюджета следующего года.

Таким образом, за счет повышения цен на изготовление паспорта в 2025 году планируется увеличить доходы государственного бюджета на 2 285 208 евро, в 2026 году — на 2 609 055 евро, в 2027 и 2028 годах — на 1 693 985 евро ежегодно. От повышения платы за изготовление ID-карты планируется дополнительно привлечь в бюджет в 2025 году – 1 515 437 евро, в 2026 году – 1 492 350 евро, в 2027 и 2028 годах – 2 409 444 евро ежегодно.

В МВД также заявили, что в Эстонии с 1 января 2025 года государственная пошлина за изготовление удостоверения личности в обычном порядке (за 30 дней) установлена ​​в размере 45 евро, за выдачу паспорта — 60 евро, а за выдачу документов в ускоренном порядке (за 5 дней) государственная пошлина установлена ​​в размере 250 евро.

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