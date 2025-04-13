«Государство — очень хреновый хозяин»; ждать ли нам похорон airBaltic?

Ведущий подкаста, журналист Иво Буткевич, начав беседу с Петерсонсом, недавно выпустившим документальный фильм об авиакомпании "Бремя аиста" (Svēteļa slogs), признал, что сообщение об увольнении Гаусса вызывает у него "похоронное ощущение".

У Петерсонса ощущения двойственные. С одной стороны, airBaltic для него - предмет гордости. Это авиакомпания с отличным сервисом по сравнению с другими европейскими. С другой стороны, огорчает финансовая ситуация предприятия, высокомерие руководства и отсутствие ответов на вопросы общественности.

Работая над фильмом, Петерсонс надеялся рассказать о вкладе airBaltic в латвийскую экономику, но в конце концов эту тему заслонила другая проблема - факт, что государство очень плохой руководитель для авиакомпании.

"Я скажу честно, что вначале я этот фильм планировал делать как вклад airBaltic в латвийскую экономику. Когда ты смотришь этот фильм, ты этот элемент почти не видишь. Он исчезает за всей этой историей о том, что государство - очень хреновый и бедный хозяин для этой авиакомпании. Это у меня как-то отпечаталось в уме от всех разговоров. То есть этой авиакомпании не очень повезло, так как ее хозяин - латвийское государство", - рассказал Петерсонс.

Он считает, что этот тезис имеет несколько аспектов. Во-первых, это некомпетентность владельца в управлении бизнесом такого уровня и его организации. Во-вторых, еще и денежный вопрос, так как "мы бедны, мы не можем себе позволить такую авиакомпанию".

Кроме того, в авиации больше всего зарабатывают бизнесы вокруг авиакомпаний, а сами эти компании, по словам Петерсонса, очень "прожорливы". Поэтому важна правильная бизнес-модель, чтобы была прибыль. "В случае airBaltic бывали и лучшие, и худшие времена. Если взять средний показатель, то кривая на всех уровнях идет вверх. Потом - ковид и экономический кризис, когда государство год после случившегося вкладывало туда деньги. Если мы вычеркнем из уравнения эти геополитические обстоятельства и внешние условия, то не стоит в самом деле ни в чем упрекать за то, как этой авиакомпанией управляли, как ее создавали, какие бизнес-модели выбраны", - подытожил он.