По его словам, на государственном уровне до сих пор нет ни попыток, ни планов выяснить, какие спортивные объекты среднего масштаба необходимы в разных регионах страны. Самоуправления вынуждены либо брать кредиты, либо искать европейское финансирование, что сильно ограничивает их возможности.

«В условиях ограниченных финансов местные власти считают каждую копейку, порой решая, стоит ли вообще платить за покос травы на футбольном поле, где никто не играет», — говорит Апинис.

Текущая ситуация с государственной политикой в области спорта сохраняется уже более 15 лет. Хотя в рамках Национального плана развития обсуждалась необходимость разработки новой стратегии, конкретных шагов не предпринято. Муниципалитеты строят спортивные объекты по собственному усмотрению и возможностям, без координации со стороны государства.

Ранее в бюджете выделялись средства на поддержку региональных олимпийских центров, однако сегодня даже эта помощь отсутствует.

В странах Европы с более высоким уровнем доходов ежегодно выделяются государственные средства на строительство и реконструкцию спортивных объектов. Представители самоуправлений Латвии предлагали ввести такую практику и у себя, но инициатива останавливается на нехватке средств.

«Бюджет на спорт слишком мал, не хватает денег даже на зарплаты тренеров спортивных школ, а федерации находятся на грани выживания», — констатирует Апинис. Он также отметил, что федерациям приходится самостоятельно искать спонсоров, хотя в стране нет условий для успешного привлечения частного финансирования.

Интересным вариантом считают частичное финансирование спортивной инфраструктуры в восточных регионах Латвии за счёт бюджета Министерства обороны и Министерства внутренних дел. Это позволит одновременно готовить солдат и пограничников, а также создавать возможности для местных жителей.

При этом советник считает несправедливым новое требование закона о спорте, которое увеличивает расходы муниципалитетов на оплату труда тренеров спортивных школ. Хотя хорошо, что государство расширяет доступ частных спортивных школ к финансированию, но необходимо также увеличивать бюджет, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на местные власти.